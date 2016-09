Fliegendes Auge über der Apfelplantage In Echtzeit können Blüten und Früchte gezählt werden. Digitalisierung nimmt in der Landwirtschaft zu.

Mit dieser fliegenden Kamera sind kürzlich die Bäume auf den Plantagen der Obstland Dürrweitzschen AG aus der Luft begutachtet worden. Das Unternehmen nimmt in Kooperation mit dem Fraunhoferinstitut an einem Pilotprojekt teil. © Obstland AG

Schädlinge, die sich in den Obstland-Platagen breitmachen, werden künftig digital aufgespürt und bekämpft. „Direkt in der Obstanlage werden über Wetterstationen und Fotofallen online Daten erfasst, um zum optimalen Zeitpunkt entsprechend der jeweils herrschenden Witterungsbedingungen und dem aktuellen Schaderregeraufkommen eine Pflanzenschutzmaßnahme auszulösen“, erklärt Gerd Kalbitz vom Vorstand der Obstland Dürrweitzschen AG.

Überhaupt setzt das Unternehmen immer mehr auf digitale Unterstützung – auch aus der Luft. Schon im Frühjahr kann die Zahl der zu erntenden Früchte reguliert werden. „Es ist heute möglich, über eine spezielle Sensortechnik die Blüten am Baum zu zählen und eine zeitnahe Ausdünnung der Blüten durchzuführen“, so Kalbitz. Bisher sei eher nach dem subjektiven Bauchgefühl und Augenmaß gehandelt worden. Die dabei getroffenen Entscheidungen waren natürlich nicht immer korrekt. Diese Sensortechnik werde es zukünftig auch erlauben, das Kronenvolumen an Blattmasse darzustellen und je nach Vegetationszeitpunkt eine darauf abgestimmte Menge an Pflanzenschutzmitteln auszubringen.

Selbstfahrende Traktoren

Zudem ist kürzlich erstmals zu Testzwecken eine fliegende Kamera zum Einsatz gekommen. Ziel ist, ein flugfähiges System mit einer datenerfassenden Hyperspektralkamera zu entwickeln. Mit dieser Kamera kann unter anderem der Gesundheitsstatus der Pflanzen erfasst werden. Unterstützung bekommen die Obstbauern vom Fraunhoferinstitut in Dresden sowie der thüringischen Herstellerfirma. „Per Videoaufnahmen können frühzeitig Informationen zur Erntemenge, zur Reifeentwicklung und zur Optimierung des Erntezeitpunktes zur Verfügung gestellt werden“, sagt Gerd Kalbitz.

Digitalisierung nimmt generell in der Landwirtschaft zu. Drei der acht Traktoren der Genossenschaft Agrarland eG Lüttewitz sind selbstfahrend. Auf einem Monitor sei die Fläche, über die sich das Fahrzeug bewegt, abbildbar. Entlang einer virtuellen Linie fährt der Traktor das Feld auf und ab. „Das bringt eine Kostenersparnis, weil die Fläche nicht doppelt bearbeitet wird“, sagt der Vorstandsvorsitzende Ralf Bergmann. Ganz ohne Traktorist geht’s aber nicht. „Es ist Vorschrift, dass der Schlepper mit einem Fahrer besetzt ist. Er kann sich dann aber mehr auf die Maschine, die er zieht, konzentrieren.“

Die Landwirte in der Region Döbeln seien den neuen Technologien und Innovationen gegenüber sehr aufgeschlossen, sagt Torsten Krawczyk, Vorsitzender des Regionalbauernverbands Döbeln-Oschatz. Er sei zunächst skeptisch gewesen, was das Konzept „Landwirtschaft 4.0“ betrifft, das Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) vorantreibt. Doch nun sei er begeistert von den neuen technischen Möglichkeiten, so Krawczyk. „Der Mähdrescher kann während der Fahrt über Sensoren erfassen, welche Qualität das Korn hat, ob es sich eher als Brot- oder Futtergetreide eignet, wie feucht es ist und wie hoch der Proteingehalt ist“, sagt er. Diese Daten werden in Echtzeit auf den Computer übertragen und könnten dort bereits für die Abrechnung genutzt werden.

Diese Technologie komme derzeit zwar seines Wissens noch an keinen Mähdrescher in der Region zum Einsatz. Es werde aber wohl nicht mehr lange dauern. „Es bietet unheimliche Chancen, weil eine Fülle von Daten erfasst und direkt auf der Maschine Entscheidungen getroffen und beeinflusst werden können“, so Krawczyk.

Schon jetzt gebe es aber die Möglichkeit, den Nährstoffgehalt der Pflanzen auf den Feldern zu erfassen: „Wir können mit einer Laserpistole am Feldrand stehen und die Kultur anvisieren“, erklärt er. Krawczyk sagt, dass seit der Wende viel mehr Technik in der Landwirtschaft Einzug gehalten hat: „40 Prozent mehr Ernte können unter einem geringeren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln mit der Hälfte der Arbeitskräfte eingefahren werden.“

Damit spricht der Vorsitzende des Regionalbauernverbandes die Kehrseite des digitalen Fortschritts an. „Mit zunehmender Effizienz brauchen wir weniger Leute“, sagt er. Die Landwirte hätten ohnehin Nachwuchssorgen. „Allerdings liegt in der Technisierung auch wieder eine Chance, Jugendliche für den Beruf zu begeistern“, meint er.

Zahlreiche Arbeitnehmer in der Landwirtschaft seien schon älter und nicht mit der modernen Technik aufgewachsen. „Doch sie müssen damit Schritt halten und ihr offen gegenüberstehen. Da müssen wir natürlich entsprechende Schulungen anbieten“, so Torsten Krawczyk. Sowohl er als auch Obstlandchef Gerd Kalbitz sehen in dem Fortschritt eine große Chance. Denn mit dem Einsatz der neuen Technik könnten auch Ressourcen geschont und mehr für die Umwelt getan werden. Das sei schließlich dem Verbraucher zunehmend wichtiger, sind sie sich einig.

