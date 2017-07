Fliegender Wechsel bei der Tafel Durch den Umzug in Heidenau geht kein Ausgabetag verloren. Der Start am neuen Ort wird vorgezogen.

Die letzte Ausgabe der Tafel auf der Güterbahnhofstraße erfolgt am 25. August, die erste auf der Ernst-Thälmann-Straße am 31. August. © Andreas Weihs

Von der Güterbahnhof- auf die Ernst-Thälmann-Straße: Für die Tafel ist das mehr als ein Umzug. Die damit verbundenen Änderungen sorgten für Aufregung. So wird es künftig nur noch einen statt derzeit noch zwei Ausgabetage pro Woche geben. Das ist dann immer donnerstags. Damit alle Kunden versorgt werden können, wird dann gegebenenfalls auch länger ausgegeben, sagt Karin Knörndel, die Beauftragte des Regionalverbandes des Demokratischen Frauenbundes. Er ist Träger der Pirnaer Tafel, der Heidenau nun wieder enger zugeordnet wird. Aus finanziellen Gründen fällt auch die Haus-Belieferung von Behinderten weg. „Wir müssen die Touren weiter optimieren“, heißt es. Es werde jedoch an Heidenau nicht gespart, so habe man nach dem Diebstahl auch ein neues Fahrzeug für Heidenau gekauft.

Die letzte Ausgabe auf der Güterbahnhofstraße erfolgt am 25. August, die erste auf der Ernst-Thälmann-Straße bereits am 31. August. Für den 4. September ist ein Tag der offenen Tür vorgesehen. Das Kleiderstübchen zieht ebenfalls mit um.

Bei der Suche nach dem neuen Domizil half nach Kündigung der bisherigen Räume auch die städtische Wohnungsgesellschaft WVH. Sie konnte jedoch keine passenden Räume anbieten. Dennoch half die WVH der Tafel, und zwar Ende Juni mit 3 000 Euro zur Sicherung der Miete und der Betriebskosten. Der Frauenbund bestätigt den Eingang der Spende. „Wir sind dafür sehr dankbar“, sagt Karin Knörndel. Sie hofft, dass der neue Standort gut angenommen wird und Ruhe einzieht. (SZ/sab)

zur Startseite