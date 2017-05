Fliegende Mehlsäcke Auch ohne ihre Flügel ist die Holländerwindmühle in Pahrenz einen Besuch wert.

Hier hat die Turmholländerwindmühle in Pahrenz noch ihre Flügel. Die mussten am 17. Juni 2013 aus Sicherheitsgründen abgenommen werden. © Archiv/Eric Weser

Am Pfingstmontag findet der Deutsche Mühlentag statt. Dann ist auch die Holländerwindmühle im Hirschsteiner Ortsteil Pahrenz zu besichtigen. Bereits am Sonntag beginnt dort um 10 Uhr ein Mühlenhoffest. Neben Führungen durch die denkmalgeschützte Mühle gibt es auch die 12. Sächsische Meisterschaft im Mehlsackweitwerfen.

Die im Jahr 1865 gebaute Windmühle ist seit vier Generationen im Besitz der Familie Jenichen. Vorgeführt wird auch die Schrotmühle. Neben einem Markt gibt es eine Oldtimerausstellung landwirtschaftlicher Fahrzeuge. Zwischen dem Kunst- und Handwerkermarkt in Gostewitz und dem Mühlenhoffest Pahrenz wird es einen Kutschenexpress geben.

Seit vier Jahren fehlen der Mühle allerdings die Flügel. Die mussten am 17. Juni 2013 aus Sicherheitsgründen abgenommen werden. Das Holz der 1947 angebrachten Flügel war morsch und verfault. Neue Flügel würden rund 120 000 Euro kosten. So viel Geld haben die Eigentümer allerdings nicht. Bis 1971 war die Mühle noch in Betrieb.

