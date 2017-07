Fliegende Edelsteine Jörg Kuhbandner hat in seinem Verlag jetzt ein Buch über „Schmetterlinge im Weinberg“ herausgebracht – mit verblüffenden Sichten.

Entdeckt in den Weinbergen oberhalb von Schloss Wackerbarth – der Segelfalter. © Jörg Kuhbandner

Der Mann überrascht. Jörg Kuhbandner kennen viele Radebeuler als den, der für andere Bücher in seinem Notschriften-Verlag herausgibt. Jetzt hat er eigenes Buch verlegt, freilich in seinem Verlag. „Schmetterlinge im Weinberg“ heißt es und ist vor allem an Fotos und Beschreibungen einzigartig.

Kuhbandner selbst fotografiert seit fast 20 Jahren Schmetterlinge. Und die sind eben am schönsten in ihrer ganzen Pracht im Weinberg, entlang der Trockenmauern und Trauben anzutreffen. Der Autor beschreibt die Verwandlung von der Raupe zum fantastisch-farbreichen Prachtexemplar. Welches allerdings in seiner Artenvielfalt zunehmend mehr gefährdet ist. Die Weinberge zwischen Spitzhaus und Schloss Wackerbarth sind – noch – ein ideales Rückzugsgebiet, etwa für Aurorafalter, Postillon und Bläulinge.

114 Tagfalterarten sind in Sachsen nachgewiesen. Nicht wenige davon hat Jörg Kuhbandner mit großer Geduld und Beobachtungsgabe vor die Linse bekommen.

Der Autor für Text und Fotos knüpft mit seinem 112-seitigen Band auf Hochglanzpapier an den Dresdner Schmetterlings-Fotografen August Kotzsch (1836 bis 1910) und dessen Enkel Hans Kotzsch (1901 bis 1950) als Schmetterlingsforscher an. Ein deutsches Standardwerk zum Bestimmen von Schmetterlingen stammt ebenfalls von einem Dresdner, Manfred Koch (1901 bis 1971), „Wir bestimmen Schmetterlinge“ in vier Bänden. Welches ab 1954 in mehreren Auflagen im Radebeuler Neumann-Verlag erschienen ist.

So umfassend ist die Ausgabe von Jörg Kuhbandner freilich nicht. Aber sie gibt in jedem Fall einen reichlichen, sehr farbdetaillierten Überblick, was uns beim Wandern zwischen Rebstöcken entgegenflattern kann.

Kuhbandner: „Die vielen Aufnahmen landeten immer nur im Computer. Jetzt habe ich mir gedacht, dass die besten davon doch ein Buch ergeben könnten.“ Die Idee und dessen Umsetzung sind gelungen.

„Schmetterlinge im Weinberg“ ist in einer limitierten Auflage von 500 Exemplaren erschienen, kostet 24,90 Euro und wird in Radebeuler und Dresdner Buchhandlungen angeboten.

