Fliegen Fledermäuse, stehen Windräder still Die Kommune nimmt das Bebauungsplanverfahren wieder auf. Schon jetzt sind Auflagen für den Betreiber festgezurrt.

Nur die Windkraftanlage mit der roten Flügelmarkierung im Windpark Sitten soll nach den jetzigen Plänen stehen bleiben. Die übrigen will der Betreiber Eurowind durch leistungsfähigere Anlagen ersetzen. Das Verfahren, um Baurecht herzustellen, ist nach längerer Pause zum Erstellen von diversen Gutachten wieder angelaufen. © André Braun

Wenn die Sonne über Sitten untergeht, werden sich die neuen Windräder nicht drehen. Es sei denn, es regnet und der Wind frischt auf. Bei dieser Wetterlage sind Fledermäuse nämlich nicht unterwegs. Dann und natürlich tagsüber dürfen die Betreiber des Windparkes Energie erzeugen. Die Abschaltung bei gutem Fledermaus-Flugwetter ist eine der Auflagen, die die Investoren bereits jetzt im laufenden Bebauungsplanverfahren erhalten haben.

Dieses Beispiel erläuterte Imke Odrich von der Betreiberfirma Eurowind den Leisniger Stadträten, als diese jetzt den Bebauungsplan für den Windpark Sitten für die öffentliche Auslegung verabschiedet haben. Wenn das im Rathaus passiert, können Nachbarn erneut Einsicht in die Unterlagen nehmen. Eine frühzeitige Beteiligung habe es schon im September 2014 gegeben, erinnerte Bauamtsmitarbeiterin Peggy Huber. Damals habe sich die Pläne niemand angeschaut.

Dass die Planungen erst jetzt fortgeführt werden, begründete Huber mit den umfangreichen Nachforderungen der Behörden. So habe das Landratsamt Beobachtungszeiträume festgelegt. In diesen seien Brut- und Rastvögel sowie Fledermäuse zu zählen und zu beobachten gewesen. Ergebnisse schlagen sich bereits jetzt in Festsetzungen beziehungsweise Auflagen nieder, die die Betreiber erhalten. Ebenfalls schon in den angepassten Planungen werden ein schalltechnisches Gutachten und eine Berechnung der Schattenwurfdauer berücksichtigt. Beides ist im vergangenen Jahr angefertigt worden.

Darüber hinaus hat es der Bauamtsmitarbeiterin zufolge eine Abstimmung mit Vertretern der Stadt Grimma und Eurowind gegeben. Eine der geplanten Windkraftanlagen soll in Nachbarschaft des Ortsteiles Draschwitz entstehen. „Im Ergebnis wird der Standort der Anlage so verschoben, dass ein Abstand von einem Kilometer zu Draschwitz eingehalten wird“, so Peggy Huber.

Keine Frage, Eurowind will gut mit den Nachbarn auskommen. Ihr Windpark im sächsischen Sitten ist erst im Dezember 2016 deutschlandweit bekannt geworden, weil eine der Anlagen umgestürzt war. Die kaputte Mühle zog tagelang Schaulustige in den kleinen Ort. Selbst in den Fernsehnachrichten bekam das Unglück, bei dem niemand verletzt worden ist, einen Platz. Aufsehen erregte später ebenso die Demontage des umgeknickten Turmes.

Mit dem Bebauungsplan will Eurowind die Voraussetzung für ein sogenanntes Repowering schaffen. Die verbliebenen Anlagen an diesem Standort sind alt, einige wurden nach Ablauf der Betriebszeit bereits demontiert. Beim Repowering geht es darum, die Altanlagen durch neue auf modernem Stand der Technik zu ersetzen. Auf einen Anlagentyp will und kann sich Eurowind noch nicht festlegen. Der Regionalplan, der wichtige Aussagen über zulässige Höhen und Abstände liefert, befindet sich noch in der Überarbeitung.

Laut Projektmanagerin Imke Odrich hat Eurowind vor, die jetzigen Tacke-Anlagen mit einer Leistung von 1,5 Megawatt durch solche mit 3,6 Megawatt Nennleistung zu ersetzen. Eine Altanlage (V 90) bleibt stehen. Vom Typ her seien solche von Siemens denkbar. Imke Odrich zufolge sind diese Anlagen insgesamt 200 Meter hoch (Turmhöhe 135 Meter) und getriebelos. Bei dem Mast handele es sich um eine Stahlrohrkonstruktion. Insgesamt sechs neue Windräder will Eurowind errichten.

Auf einen Zeitpunkt legt sich die Projektmanagerin nicht fest. Zunächst müsse das laufende Bebauungsplanverfahren abgeschlossen werden. Danach sei noch eine Genehmigung nach Bundesimmissionsschutzgesetz erforderlich.

