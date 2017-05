Flickschusterei auf der Hauptstraße Die Karl-Marx-Straße ist in einem schlechten Zustand. Auch mit dem Brücken-Bauvorhaben wird sich das nicht ändern.

Immer wieder sorgt der Zustand der Karl-Marx-Straße in Ostrau wegen des schlechten Zustandes für Diskussionen. © Dietmar Thomas

Die Karl-Marx-Straße (S 35) in Ostrau ist eine Staatsstraße und in einem sehr schlechten Zustand. Kritik gibt es von allen Seiten – der Bürgermeister, Gemeinderäte und die Senioren der Ortsgruppe der Volkssolidarität drücken ihren Unmut öffentlich aus. Doch bei den Verantwortlichen im Landesamt für Straßenbau- und Verkehr, die für die Staatsstraße zuständig sind, scheint die Kritik nicht anzukommen.

Der Landkreis, der für die Instandhaltung zuständig ist, hat die größten Löcher flicken lassen. „Das ist nur eine Flickschusterei. Die Risse sind noch da. Nur die Löcher wurden verfüllt und das nicht einmal fachgerecht“, sagte Gemeinderat Torsten Boin. Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) hätte sich gewünscht, dass wenigstens der Asphalt abgefräst und eine neue Decke aufgezogen wird. „Die Reparatur war nicht einmal in der Gemeinde angemeldet. Es wurden einfach Tatsachen geschaffen“, sagte Dirk Schilling. Ab dem 6. Juni soll lediglich die Brücke über die Jahna im Bereich der Karl-Marx-Straße saniert werden. Dafür ist eine halbseitige Sperrung notwendig. Bei der Brückensanierung werden die Fahrbahnanschlüsse, die Überbauabdichtung und die Geländer erneuert. Die Arbeiten sollen bis zum 31. Juli dauern. Wird auf dem Teilstück eine neue Asphaltschicht aufgetragen, müssen die Ostrauer mit einer Vollsperrung von einer Woche rechnen. „Eine Straßeninstandsetzung über das Bauwerk hinaus ist in diesem Zusammenhang nicht vorgesehen“, so Nicole Wernicke von der Pressestelle des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv).

Schon lange warten die Ostrauer auf die Sanierung ihrer Hauptstraße durch das Dorf. „In der Vergangenheit wurden Bodenproben entnommen. Deshalb hatten wir bereits im vergangenen Jahr auf einen grundhaften Ausbau der Straße gehofft“, so Dirk Schilling. Es müsse die gesamte Straße von der Kreuzung Wilder Mann bis zur Kreuzung Karl-Liebknecht-Platz in Ordnung gebracht werden. „Ein grundhafter Ausbau der S 35 in Ostrau ist derzeit nicht in Arbeit.“

