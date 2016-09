Flickenteppich wird 2017 erneuert Einige Queckhainer sind sauer. Seit Jahren werden sie vertröstet, wenn es um ihre Ortsdurchfahrt geht. Die ist wirklich kaputt.

Die Straße in Queckhain ist mit Flicken übersät. Trotzdem wird erst 2017 innerorts gebaut. Dieses Jahr wird der Abschnitt Ortsausgang in Richtung Wallbach erneuert. © Dietmar Thomas

Ruth Peisz reagiert ungehalten: „Was wird denn nun mit unserer Straße?“, fragt sie. „Die Erneuerung wurde uns für dieses Jahr versprochen. Nun haben wir Herbst und nichts ist passiert“, schimpft die Queckhainerin.

Schon seit Jahren sprechen sie und andere Einwohner den schlechten Zustand der Straße im Ort an. Zunächst wurden die Beschwerdeführer immer auf die Zeit nach dem Ausbau der Staatsstraße Leisnig-Hartha vertröstet. Der ist nun seit einem Jahr abgeschlossen. Inzwischen trifft der Vergleich mit einem Flickenteppich auf die Ortsstraße Queckhain wirklich zu. Das nervt Kraftfahrer und Fußgänger gleichermaßen. Letztere müssen am löchrigen Straßenrand entlanglaufen, bekommen manches Mal eine „Dusche“ ab, wenn Autos durch Löcher und Pfützen fahren. Einen Fußweg gibt es nämlich nicht.

Das Versprechen, die Straße noch 2016 in Ordnung zu bringen, wird die Verwaltung nicht halten. Das gab Bauamtsleiter Thomas Schröder zur zurückliegenden Stadtratssitzung zu. Der Grund: Vorm Straßenbau ist Kanalbau nötig. Den kann der Abwasserzweckverband erst nächstes Jahr realisieren. „Deshalb werden wir mit dem Straßenbau auf dem Abschnitt Ortsausgang in Richtung Wallbach beginnen“, kündigt Schröder an. Das sei relativ unkompliziert. Es gebe wenige Zufahrten. Neben der Straßendeckenerneuerung sollen auch die Gräben profiliert werden.

Den Auftrag dafür vergaben die Stadträte an die Leisniger Firma Andrä. Sie wird die Arbeit in den nächsten Tagen bis voraussichtlich Ende Oktober erledigen. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 320 000 Euro. Das Geld muss die Stadt Leisnig am Ende nicht aus der eigenen Tasche bezahlen, sondern nur vorfinanzieren. Bei der Sanierung handelt es sich um die Beseitigung von Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013. Alle förderfähigen Kosten bekommt die Kommune über die Sächsische Aufbaubank vom Freistaat zurückerstattet.

