Flexiblere Abos bei der Mitteldeutschen Regiobahn Das Unternehmen verkürzt die Mindestlaufzeit. Davon haben vor allem Azubis etwas. Es ist nicht die einzige Neuerung.

Symbolbild: Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) hat ihren Kundenservice ausgebaut. © Dietmar Thomas

Region Döbeln. Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) hat ihren Kundenservice ausgebaut. „Wir bieten unseren Stammkunden flexiblere Abonnements sowie eine Online-Plattform zu deren Verwaltung an“, so der Vorsitzende der Geschäftsführung Dirk Bartels.

Für Bahnfahrer, die seit dem 1. Januar ein sogenanntes MRB-Doppel-Deal-Abonnement abgeschlossenen haben, gilt eine verkürzte Mindestlaufzeit von vier Monaten. Danach können Verträge beliebig gekündigt werden. „Vorteilhaft ist dies vor allem für Fahrgäste, die nicht ganzjährig mit der Bahn unterwegs sind. Wer beispielsweise nur über die Wintermonate den Zug statt Auto oder Fahrrad nutzt, hat damit die Möglichkeit, auch über einen kurzen Zeitraum die Vorzüge einer Abo-Monatskarte zu nutzen, ohne sich ein ganzes Jahr lang vertraglich zu binden“, erläuterte Bartels. Vorteile bringe dies auch Auszubildenden, bei denen sich schulische und praktische Phasen an unterschiedlichen Standorten abwechseln.

Den MRB-Doppel-Deal hatte das Unternehmen bereits im August 2016 eingeführt „und damit den Nerv vieler Pendler und Vielfahrer“ getroffen, so Bartels. Der Vorteil des Doppel-Deals bestehe darin, dass der Fahrgast, der eine Zeitkarte oder ein Abonnement für eine Bahnstrecke zwischen zwei Verkehrsverbünden – und damit über die Verbundgrenzen hinweg – abschließt, in der Verbundzone seines Zustiegs- oder Zielbahnhofs kostenlos Bus und Straßenbahn fahren kann. Dieses Angebot gilt für die Verbundgebiete des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS) sowie des Verkehrsverbundes Vogtland (VVV), so der Geschäftsführer.

Zum Monatsbeginn hatte die MRB zudem eine Abo-Online-Portal für Interessenten und Inhaber einer Abo-Monatskarte geschaltet. Dieses ist unter aboportal.mitteldeutsche-regiobahn.de erreichbar. Für die Nutzer besteht die Möglichkeit, „ein Kundenkonto anzulegen, bereits bestehende Kundendaten zu aktualisieren, ihren Abo-Status zu überprüfen, den Vertrag zu kündigen oder neue Abonnements abzuschließen“, so Dirk Bartels. Die Vorteile lägen auf der Hand: „Das erspart das bisherige Antragsprozedere über Papierantrag und Posteinsendung und ist damit ökologisch und zeitsparend“, ergänzte er.

Das Streckennetz der MRB umfasst rund 7,8 Millionen Zugkilometer. In Sachsen werden Fahrgäste auf fünf Strecken befördert, darunter auf der Strecke RB 110 Leipzig - Döbeln. Die MRB beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. (DA/sol)

