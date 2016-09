Flexibel wie nie Die DSC-Volleyballerinnen testen ihre Beweglichkeit beim Yoga – und genießen die Entspannung.

Neue Erfahrung für die DSC-Volleyballfrauen: Erin Johnson (v.l.), Joselynn Birks und Myrthe Schoot werden von Yoga-Lehrerin Kirstin Schönig in die richtige Position gebracht. © Matthias Rietschel

Mit einem Lächeln kommen sie alle aus dem Kursraum. „Bewusst einatmen und ausatmen – wann macht man das schon?“, fragt Mareen Apitz. „Im Volleyball passiert viel mit explosiven Bewegungen, da ist Yoga echt angenehm.“ Den Spielerinnen vom Dresdner SC scheint es zu gefallen, den Körper mal anders zu fordern.

Doch die Yoga-Einheit im Tao Fit in Dresden bleibt vorerst „eine einmalige Sache“, wie Athletiktrainer Mirco Theuer erklärt. „In der Saison haben wir dafür keine Zeit.“ Doch viele Elemente des Yoga, wie Stabilitäts-, Kraft- und Koordinationsübungen, baut Theurer sowieso schon am Ende einer Trainingseinheit ein. „So können wir das Abwärmprogramm auch mal anders gestalten.“ Bislang steht am Morgen ausschließlich Athletik auf dem Programm und die Balleinheit am Nachmittag. Kraftaufbau sei für die neuen Spielerinnen momentan am wichtigsten, meint der 33-Jährige, um sie fit für die Mitte Oktober beginnende Spielzeit zu machen. Rückkehrerin Apitz und Angreiferin Katharina Schwabe, die schon die 20. Woche bei Theurer im Training stehen, hätten schon ein sehr gutes Niveau.

Nach einem langen Olympiasommer ist auch Libero Myrthe Schoot seit Sonntagabend zurück in Dresden. „Es braucht aber noch, um alles zu verarbeiten“, sagt die Holländerin. Erstmals seit Jahren hatte sie mit ihrem Freund zwei Wochen Urlaub, die sie auf Ibiza verbrachten.

Trainer Alexander Waibl, der seit Mai auch die tschechische Auswahl betreut, startet an diesem Freitag mit drei DSC-Spielerinnen in die EM-Qualifikation ebenso wie Libero Valerie Courtois mit Belgien. Abhängig vom Turnierverlauf ist die Mannschaft dann Ende September oder sogar erst Mitte Oktober komplett. Da flexibel zu sein, ist hilfreich.

