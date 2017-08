Fleißige Biber – besorgte Anwohner In Kleinnaundorf stauen Biberdämme den Springbach bis in den Ort zurück. Eine Räumaktion soll nun Abhilfe schaffen.

Anwohner Klaus Haupold hat den Dammbau der Biber mit einer Wildkamera dokumentiert.

Ein Biber bei seiner Lieblingsbeschäftigung: an Bäumen nagen.

Auf etwa 50 Meter Breite haben die Biber am Kleinnaundorfer Springbach ihren Damm mittlerweile ausgebaut. Im Frühjahr 2015 war erstmals einer der Nager in dem Thiendorfer Ortsteil gesichtet worden. Jetzt steht oberhalb der Feldmühle eine stattliche Burg, um die sich ein kleiner See gebildet hat. Dort hat sich inzwischen auch Nachwuchs eingestellt. In die Nähe des beeindruckenden Baus gelangt man allerdings nicht mehr, weil sich das Gelände ringsum in einen Sumpf verwandelt hat. Der breitet sich nun langsam in der Bach-Aue aus, die Bäume bekommen nasse Füße, sterben ab und werden bei Stürmen umgeworfen. Überdies staut der Biber, indem er schwimmende kleine Hilfsdämme errichtet, das Wasser bis zu den etwa 500 Meter entfernten Gebäuden auf. An regnerischen Tagen bekommen die Anrainer auf ihren Grundstücken dann schon mal nasse Füße, und in der ehemaligen Sägemühle steht das Wasser im Keller.

Die Anwohner der kleinen Straße „Am Storchennest“ wollten das nicht länger hinnehmen. Sie beschwerten sich beim Umweltamt und hätten es am liebsten gehabt, wenn die Biberfamilie umgesiedelt wird. „In der Königsbrücker Heide herrschen doch ideale Bedingungen“, sagt Eberhard Scheffel, dessen Wochenendgrundstück am Springbach liegt. „Hier aber werden große Nutzflächen einfach vernässt.“ Der Dresdner spielt auf die Wiesen zwischen Dorf und Feldmühle an, die von der Agrargenossenschaft Dobra genutzt werden. Hier kann es schon mal passieren, dass eine Kuh beim Weiden bis zum Bauch einsinkt. Die Landwirte sehen das eher gelassen, auch, weil sie für die naturnahe Nutzung eine kleine Entschädigungszahlung bekommen. Die betroffenen Grundstücksbesitzer allerdings gingen auf die Barrikaden. Sie befürchten, dass weitere Bäume am Bachufer absterben und am Ende auf ihre Häuser oder Lauben krachen.

Vor zwei Wochen hatte das Kreis-Umweltamt zu einem Vor-Ort-Termin eingeladen, wo die Anrainer ihrem Unmut Luft machten. Auf ihre Maximalforderung, die Tiere umzusiedeln, ließ sich die Naturschutzbehörde aber nicht ein. Der Kompromissvorschlag: In den Biber-Hauptdamm sollen zwei Ablaufrohre eingebaut werden. Zusätzlich zu dem bereits vorhandenen. Damit könnte die Stauhöhe ein Stück reduziert werden. Überdies soll der Damm an den Rändern etwas verkürzt werden, um die Vernässung in der Rinderkoppel einzugrenzen. Die Agrargenossenschaft, der kommunale Bauhof und die Feuerwehr wollen bachaufwärts im Rahmen ihrer Möglichkeiten die umgestürzten Bäume aus dem Wasser ziehen. Und den Grundstücksbesitzern wird erlaubt, die Hilfsdämme zu entfernen. Das alles soll im nächsten Monat passieren, wenn die Biberjungen flügge geworden sind. Ein entsprechendes Maßnahmenprotokoll wurde den Betroffenen vor einigen Tagen zugeschickt.

Das klingt erst einmal gut, wird allerdings vor Ort schwer umzusetzen sein. Zum einen, weil der Biberstau die Springbach-Aue schon zu großen Teilen versumpft hat und man mit schwerer Technik gar nicht mehr ans Wasser herankommt. Um die zu beräumenden Stellen zu Fuß zu erreichen, braucht man zumindest eine Wathose, und selbst damit könnte man im Morast steckenbleiben. Zum anderen ist schwer vorherzusagen, wie die Biber auf den Eingriff reagieren. Im schlechtesten Fall bauen sie die Drainagerohre und die Dammverkürzung einfach wieder zu.

„Für einen Schwimmdamm quer durch den Bach braucht der Biber gerade mal eine Nacht“, sagt Anwohner Klaus Haupold. Der Kleinnaundorfer hat eine Wildkamera am Ufer angebracht und die Arbeit der fleißigen Nagetiere damit dokumentiert. Da könne man glatt zum Naturschützer werden, scherzt Haupold, dessen Grundstück nicht unmittelbar vom Anstieg des Bachpegels bedroht ist.

Die Kleinnaundorfer Feuerwehr hingegen sieht die Sache kritischer. „Was passiert, wenn sich bei einem Starkregen das Wasser aufstaut und den Biberdamm durchbricht?“, fragt Vize-Ortswehrleiter Volkmar Schurig. Dann werde die bachabwärts gelegene Feldmühle überflutet. Im Jahr 1958 sei das schon einmal passiert. Die Feuerwehrleute hatten das Problem beim Vor-Ort-Termin angesprochen und die Antwort bekommen, dass so ein Biberdamm außerordentlich stabil sei. Ihre Zweifel aber sind geblieben.

Am Ende bleibt ihnen nichts übrig, als mit den allen anderen Kleinnaundorfern die Resultate der Räumaktion im September abzuwarten. Biber sind eine nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützte Tierart; man darf nur beschränkt in ihr Leben eingreifen. Vielleicht würde es ja helfen, witzeln die Kleinnaundorfer, wenn ein Wolf vorbeikäme und die Sache auf natürliche Weise regelt. Das ist gar nicht so weit hergeholt. Für die nahe gelegene Königsbrücker Heide liegen Untersuchungen vor, nach denen Biber immerhin acht Prozent der Nahrungsmenge des dort lebenden Wolfsrudels ausmachen.

