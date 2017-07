Fleißig gebaut in den Ferien Die Bauleute haben an zwei Grundschulen in Reichstädt und Seifersdorf die schulfreie Zeit genutzt. Ganz fertig sind sie allerdings noch nicht.

Die Zufahrt zur Grundschule Reichstädt wurde erneuert. © dpa

Wenn die Schüler nach Ferienende wieder zur Grundschule nach Reichstädt kommen, können sie sich über einen neuen Schulhof freuen. Über die Ferien sind die Zufahrt und der Hof von Grund auf neu gebaut worden, auch mit der Entwässerung, wie der Beigeordnete Peter Antoniewski informierte. Auf dem frischen Asphalt liegt noch eine Sandschicht, der sich weich anfühlt. Der Stadtrat hatte den Auftrag dafür an die Firma Teichmann vergeben, die mit rund 36 000 Euro das günstigere von zwei Angeboten abgegeben hatte. Für dieses Bauprojekt war im Bauamt Jens Sähmisch verantwortlich.

In Seifersdorf waren die Bauleute ebenfalls in der Ferienzeit zugange. Hier liefen zwei Baustellen parallel. Zum einem wurde ein neues Zimmer in der Kita eingerichtet. Dafür bekommen alle Treppen im Haus neue Geländer, die so gebaut sind, dass auch die Kleinsten nicht durchgreifen oder -fallen können. Ein Treppenhaus hat diese Ausstattung schon. Das Haupttreppenhaus wird gerade damit ausgerüstet. Das kostet rund 24 000 Euro.

Das neue Gruppenzimmer riecht noch nach frischer Farbe, einem hellen Grün. Es hat eine Zwischenwand bekommen, neue Lampen, neuen Fußbodenbelag und eine Decke, die den Schall schlucken kann. Für 13 500 Euro sind hier 17 neue Kitaplätze entstanden, die in Dippoldiswalde dringend benötigt werden. Jetzt werden noch die Möbel eingeräumt, und der Raum steht zum Beginn des neuen Kita-Jahres zur Verfügung. Bisher war der Raum als Entspannungsraum genutzt, informierte Kita-Leiterin Nicole Ranft. Dafür nutzen die Kinder jetzt den neuen Gymnastikraum in der Turnhalle. Für die Bauvorhaben in Seifersdorf ist im Bauamt Uwe Schwerdtner verantwortlich.

Das größere Bauvorhaben in Seifersdorf läuft aber noch voraussichtlich bis Oktober. Für 70 000 Euro werden die Außenanlagen der neuen Turnhalle und zugleich auch für Schule und Kita gestaltet. Dazu gehört der Schulhof, der künftig den besonderen Vorteil hat, dass er zur Hälfte überdacht ist, weil die Turnhalle darüber gebaut wurde. Hier liegt schon der Frostschutzkies im Boden. Jetzt sind die Bauarbeiter dabei zu pflastern. „Wesentliche Arbeiten, die mit Lärm verbunden sind, liefen in den Ferien. Wenn die Schule wieder läuft, sollen sie ruhiger fortgesetzt werden“, sagt Antoniewski. Zum Schluss wird ein Zaun gezogen, der das Schul- und Kitaareal zum Reitplatz hin abgrenzt, und die Bauarbeiten sind damit erst einmal abgeschlossen.

