Fleischlos in den Wahlkampf Die Riesaerin Sandra Fahrendorff hat sich der V-Partei³ angeschlossen. Wie viele Mitglieder lebt die 29-Jährige vegan.

Sandra Fahrendorff wirbt auf dem Rathausplatz für ihre Partei, die V-Partei³. © Klaus-Dieter Brühl

Sandra Fahrendorff hat einen Kahlschlag gemacht: Während sich andere Schritt für Schritt von Fleisch, Käse, Honig verabschieden, hat die Riesaerin tierische Produkte von heute auf morgen aus ihrem Speiseplan verbannt. Jetzt, vier Jahre später, lebt sie komplett vegan.

Den Ausschlag haben Bilder von Tiertransporten aus Mastanlagen und Schlachthöfen gegeben, die sie im sozialen Netzwerk Facebook gefunden hatte. „Ich habe mich Facebook lange verweigert, aber als ich erst mal dabei war, kam ich nicht um diese Bilder herum. Irgendwann dachte ich mir: Gegen dieses Tierleid muss ich unbedingt etwas tun.“ Das Konsequenteste erschien ihr, gleich die eigene Ernährung umzustellen. Das Thema Tierschutz habe sie schon vorher beschäftigt, aber lang nicht in dem Maße wie heute. „Wir hatten schon immer Hunde – meistens aus dem Tierheim. Mehr war bei mir in Richtung Tierschutz vorher nicht los.“ Ebenfalls im Internet stieß die Riesaerin mit den blauen Strähnchen im dunklen Haar in diesem Frühjahr auf die V-Partei³. Das „V“ steht für die Schlagwörter: Veränderung, Vegetarier und Veganer. Erst im vergangenen Jahr wurde die Partei gegründet. Sandra Fahrendorff war gleich bei dem ersten Bundesparteitag in Weimar dabei. „Der fand vier Tage nachdem ich Mitglied geworden bin statt. Ich wollte die Partei kennenlernen, also bin ich spontan nach Weimar gefahren.“ Der Funke sprang sofort über. Ihre Begeisterung lässt sich kaum verbergen: „Alles, was dort gesagt wurde, sprach mir aus dem Herzen.“ Erklärtes Ziel der Partei ist es, die Landwirtschaft so umzustellen, dass keine Tierprodukte mehr erzeugt werden: keine Milch, kein Fleisch, kein Leder. Lebensmittel sollen rein pflanzlich und bio sein. In den letzten Wochen waren die Mitglieder der kleinen Partei in ganz Deutschland unterwegs, um Unterschriften für die Bundestagswahl zu sammeln. Sie wollen es im September auf den Wahlzettel schaffen.

2 000 Unterschriften in Sachsen

2 000 Bürger mussten allein in Sachsen unterschreiben. Alle „nicht-etablierten“ Parteien, die noch nicht in Landesparlamenten oder dem Bundestag vertreten sind, müssen diese Hürde nehmen. Ob es die Partei geschafft hat, wird am 7. August bekannt gegeben.

Auch Sandra Fahrendorff hat Hunderte Unterschriften gesammelt. Dabei musste sie sich auch mit Bürgern auseinandersetzen, die sich ihren Speiseplan nicht vorschreiben lassen wollen. „Wir wollen, dass die Massentierhaltung nicht weiter subventioniert wird und Anreize für eine vegane Ernährung setzen. Die Landwirtschaft ändert sich so Schritt für Schritt – ohne Verbote“, erklärt sie. Ein Prozess, der Jahrzehnte dauern werde. Die Leute fingen aber schon langsam an, die Lebensmittelindustrie und ihre Essgewohnheiten zu hinterfragen.

Sandra Fahrendorff hat in diesem Jahr den Posten ihrer Mutter übernommen und sitzt nun auf dem Chefsessel von Möbel Fahrendorff an der Strehlaer Straße. Bleibt da überhaupt noch Zeit für Parteiarbeit und ausgeklügeltes Ernährungsprogramm? Zumal die 29-Jährige nicht nur auf tierische Produkte verzichtet, sondern so gut es geht auf alle industriell gefertigten Lebensmittel sowie auf Zucker. „Ich mache viel selbst, Fruchtriegel zum Beispiel“, erklärt sie. „Das hört sich aufwendiger an, als es ist. Man muss sich ein bisschen reinfitzen, dann ist das gar kein Problem.“ In ihrem „veganen Frühling“ habe sie sich noch recht einseitig ernährt. Inzwischen habe sich das aber eingependelt.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung schreibt zum Thema Veganismus: „Bei einer rein pflanzlichen Ernährung ist eine ausreichende Versorgung mit einigen Nährstoffen nicht oder nur schwer möglich.“ Ergänzungsmittel wie Vitamin B12 nimmt Fahrendorff nicht ein. „Ich habe nicht das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Mir geht’s gut.“ Auch ihre Hunde ernährt sie inzwischen vegan. „Das ist ein umstrittenes Thema, aber ich bin davon überzeugt, dass Hunde wie Menschen Fleischfresser sein können, aber nicht müssen.“

zur Startseite