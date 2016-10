Fleischerstraße zwischen Kriegsschäden und Mangelwirtschaft

Wer die Fleischerstraße vom Obermarkt aus in Richtung Hugo-Keller-Straße geht, findet rechts nach dem schönen Barockhaus Nummer 15 nur noch Parkplätze. Na, denkt mancher Tourist, da hat hier einst der Krieg Spuren hinterlassen.

Tatsächlich war das Viertel um die Fleischerstraße in den letzten Tagen des Krieges 1945 Zielscheibe für einen massiven Beschuss. Totalverluste gab es am Obermarkt/Ecke Fleischerstraße, Langenstraße 39, von Hugo-Keller-Straße bis Sporergasse, und getroffen wurde auch das Eckhaus Fleischerstraße 11. Bei einer abschüssigen Straße ist so ein Eckhaus eine wichtige Stütze für die Häuserfront. Und so war die Errichtung von Stützpfeilern die vordringlichste Aufgabe nach dem Krieg. Während in folgenden Jahrzehnten alle umliegenden Lücken wieder geschlossen wurden, blieb die untere Fleischerstraße bei der Instandsetzung aber unberücksichtigt. Die Häuser gammelten vor sich hin. Bald forderte der Neubau, vor allem in Königshufen, alle Bauleistungen. Die Altstadt wurde stiefmütterlich behandelt. Dazu zählten auch die Häuser Fleischerstraße 12 bis 14. Diese wurden Anfang der 80er Jahre so marode und leergewohnt, dass der Hauptauftraggeber Komplexer Wohnungsbau der Stadt Görlitz an Abriss dachte.

Das war aber nicht so einfach, gehörte doch die Fleischerstraße zumindest formell mit zur denkmalgeschützten Altstadtsubstanz. Papierkrieg tobte. 1983 erfolgte der Antrag an den Rat der Stadt auf Abrisserlaubnis. Das Schreiben wurde weitergeleitet an den Rat des Bezirkes, Abteilung Kultur. Dort wurden der Denkmalschutz aufgehoben, aber auch Forderungen gestellt: Erarbeitung einer Studie zur Lückenschließung Fleischerstraße 11 bis 14 und die Maßgabe, die Keller zu bewahren, damit beim späteren Neubau die Straßenflucht eingehalten wird. Der Stadt als Pflicht auferlegt wurden fotografische Erfassungen der Abrisshäuser, Bergungen denkmalwerter Teile wie Türen und Beschläge, Sicherung des Hauses 15.

Erst danach durfte der Abriss beginnen. Termin war frühestens Mitte 1984. Aber dann ging alles schneller, weil die eine Hand nicht wusste, was die andere tat. Mit dem Beginn des Baus der Straßenbahn nach Königshufen nämlich wurden Bauarbeiten am Grünen Graben notwendig. Dafür sollte die Fleischerstraße mit als Teil der Umleitung fungieren. Das führte zu Abstrichen bei den Auflagen, und die Häuser Fleischerstraße 12 bis 14 verschwanden. Die Studie zur Lückenschließung Fleischerstraße 11 bis 14, erstellt vom Büro für Stadtplanung Görlitz, wurde im August 1985 vom Institut für Denkmalpflege Dresden als denkmalpflegerische Zielstellung bestätigt. Anerkannt wurde darin das Bemühen, die Fassaden durch zeitgenössische Formen aufzulockern. Gleichzeitig wurde aber auch eingeschätzt, dass die Verwirklichung an den zur Verfügung stehenden bautechnischen Möglichkeiten scheitern wird. Und so war es auch. Darum können sich noch heute umliegende Anwohner über zusätzliche Parkplätze freuen.

