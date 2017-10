Fleischerfiliale macht zu Am Rewe-Markt auf Pirnas Sonnenstein hat Dürrröhrsdorfer sein Geschäft geschossen. Andernorts öffnet eine neue Verkaufsstelle in Pirna.

© Symbolfoto Steffen Unger

Knackige Würstchen, rotes Roastbeef oder feine Mortadella gibt es in der Fleischerfiliale in dem Rewe-Center an der Remscheider Straße nicht mehr zu kaufen. Die Filiale der Dürrröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren GmbH ist seit dem 14. Oktober geschlossen, teilt Dirk Hauswald von der Geschäftsführung mit. Als Grund nennt er den geplanten Neubau des Rewe-Centers auf dem rückwärtigen Gelände des jetzigen Standortes. „Der Mietvertrag lief aus“, informiert Hauswald. Dafür eröffnet eine neue Fleischerfiliale der Dürrröhrsdorfer-Kette am 19. Oktober in dem Netto-Markt am Felsenkeller in Pirna. „Es ist ein völlig anderes Filialkonzept mit Theke und Imbiss“, erklärt der kaufmännische Leiter. Trotz der Schließung der Verkaufsstelle auf dem Sonnenstein ist das Unternehmen in dem Gebiet weiterhin vertreten, da es eine Außenstelle im Kaufland an der Struppener Straße betreibt. Insgesamt gehören 36 Filialen zu dem Betrieb aus Dürrröhrsdorf. (hui)

