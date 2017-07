Aus dem Gerichtssaal Fleischerei-Dieb muss ins Gefängnis Der Griff in die Kasse kommt einem Mann teuer zu stehen. Und das, obwohl sich die Zeugen widersprechen.

Wirklich zufrieden ist niemand, nachdem der Zeuge S. am Donnerstag den Riesaer Gerichtssaal verlassen hat. Eigentlich hatte sich die Staatsanwaltschaft erhofft, dass er mit seiner Aussage die letzten notwendigen Informationen liefert, die den Mann auf der Anklagebank überführen. Der soll im September 2016 die Fleischerei Forberge am Puschkinplatz betreten und in die Kasse gegriffen haben, als die Verkäuferin gerade im Nebenraum war (wir berichteten). S. hatte die Szene beobachtet, den Mann aus dem Laden flüchten sehen und bemerkt, dass dieser sein Fahrrad zurückließ. Wenig später kam der Dieb zurück, entriss der Verkäuferin und dem Zeugen das Rad und verschwand. Allerdings war das Fluchtfahrzeug wohl eine Spur zu auffällig: Die bloße Beschreibung des bronzefarbenen Gefährts mit dem goldenen Lenker brachte die Riesaer Polizei auf die Spur des Angeklagten. „Wir hatten ihn erst am Tag zuvor kontrolliert“, erinnert sich ein Beamter.

So eindeutig die Sache damals schien, so umstritten ist sie ein knappes Jahr später. Denn der Zeuge S. wirkt durcheinander und aufgeregt, macht widersprüchliche Angaben. Hatte er bei der Polizei noch gesagt, es seien sogar zwei Leute in das Geschäft gegangen, ist er sich nun sicher, dass es nur einer war, während der andere Mann Schmiere stand. Auch darüber, ob er den Ladendieb beim Herausrennen aus dem Laden erkannt hat, oder erst, als dieser das Fahrrad abholte, kann er keine klaren Aussagen machen.

Der Rechtsanwalt des Angeklagten versucht das natürlich zu nutzen. Nachdem schon die bestohlene Verkäuferin den Dieb nur von hinten gesehen habe, sei einfach nicht zu beweisen, dass sein Mandant der Täter sei. In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten – und damit Freispruch in diesem Anklagepunkt, fordert der Anwalt. Schon zum Prozessauftakt hatte er die Frage aufgeworfen, welcher Dieb denn so dumm sei, Minuten später das vergessene Fahrrad am Tatort wiederzuholen.

„So etwas mag vielleicht in der Residenzstadt dumm sein“, bemerkt der Staatsanwalt daraufhin süffisant, „aber wir sind hier in Riesa.“ Da kämen eben auch solche Aktionen vor. Zumal auch die Vita des angeklagten Deutschen einige Argumente dafür bereithält, dass er in die Tat involviert war. Schon mehrmals saß er im Gefängnis, das erste Mal Ende der 90er wegen Diebstahls, räuberischer Erpressung, Hehlerei und Nötigung. Dreieinhalb Jahre Jugendhaft lautete damals das Urteil. Besserung hat die Haft bei ihm nicht gebracht, seit dem Jahr 2000 war er deutlich länger inhaftiert als auf freiem Fuß. Dass sich daran viel ändern könnte, daran hat selbst seine Bewährungshelferin Zweifel. Aus der langen Haftzeit habe er Gewohnheiten verinnerlicht, die es ihm schwer machen, „draußen angemessene Verhaltensweisen an den Tag zu legen“, sagt sie. Im Grunde sei er außerhalb des Gefängnisses überfordert. „Sein größtes Ziel ist es, Arbeit zu finden.“ Einfach ist das aber nicht, was auch an der Drogensucht des Mannes liegen dürfte.

Angesichts dieser Prognose ist das Urteil fast klar. Sie könne da schlichtweg keine Bewährungsstrafe verhängen, sagt Richterin Ingeborg Schäfer. Zehn Monate Haft lautet am Ende das Urteil. Dass Zeuge S. sich nicht mehr klar erinnern konnte, war letztlich Nebensache. Das Gesamtbild sei entscheidend gewesen, und das sei durchaus stimmig, sagt die Richterin. Bestraft wird der 37-Jährige nicht nur für den Diebstahl aus der Fleischerei-Kasse. Angeklagt war auch ein Ladendiebstahl im Kaufland, bei dem er eine ganze Palette Red Bull im Rucksack mitgehen ließ, sowie das unerlaubte Mitführen einer Schreckschusspistole.

