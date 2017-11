Fleisch ist für Textilbeschäftigte zu teuer Bekannte Bekleidungshersteller verlagern ihre Produktion aus Asien nach Ungarn, Serbien und in die Ukraine. Die Löhne sind dort aber genauso schlecht.

Das preiswerte Stück aus deutschen Textilläden hat einen hohen Preis. © dpa

Schlechte Arbeitsbedingungen in Textilfabriken vermutet man in Asien, Südamerika und Nordafrika. Aber auch in Europa kommen sie mittlerweile vor. Markenunternehmen, die ihre Produkte in Deutschland verkaufen, beziehen große Mengen aus Zulieferfabriken in den ehemaligen sozialistischen Ländern. Herstellung aus Asien wurde teilweise dorthin verlagert.

Die Kampagne für Saubere Kleidung (Clean Clothes Campaign, CCC) befragte Arbeiter in Ungarn, Serbien und der Ukraine. In diesem Staat sind etwa 220 000 Arbeitnehmer in der Bekleidungs- und Schuhindustrie beschäftigt. 37 Prozent der hergestellten Waren werden nach Deutschland exportiert. Der gesetzliche Mindestlohn beträgt in der Ukraine umgerechnet 89 Euro. Als Existenzlohn, der einer dreiköpfigen Familie ein erträgliches Auskommen ermöglicht, nennt die Kampagne jedoch 477 Euro monatlich.

Unternehmen wiegeln ab

Eine der befragten Arbeiterinnen berichtet beispielsweise, sie erziele nur einen Monatslohn von rund 50 Euro, obwohl sie bis zu zehn Überstunden pro Woche zusätzlich zur Normalarbeitszeit leiste. Eine andere schildert die Auswirkungen für das praktische Leben so: „In meiner Familie gibt es praktisch kein Fleisch zu essen. Wir müssen Gebühren für Elektrizität und Wasser zahlen, 69 Euro im Monat. Meine Familie lebt von zwei Mindestlöhnen, meiner Invaliditätsrente und unserem Feld.“

Markenfirmen aus reichen Staaten lassen mittlerweile gerne in der Ukraine produzieren, weil einerseits die Infrastruktur akzeptabel ist und die Beschäftigten relativ gut ausgebildet sind. In der niedrigen Bezahlung spiegeln sich die Auswirkungen des Krieges in der Ostukraine, die hohe Arbeitslosigkeit und weitgehende Abwesenheit von Gewerkschaften. Firmen, die nach Angaben der CCC in der Ukraine produzieren lassen, sind unter anderem Adidas, Benetton, C&A, Hugo Boss, Zara, Peek & Cloppenburg, Triumph und Tommy Hilfiger. Die angefragten Unternehmen gaben keinen Kommentar.

In Ungarn sieht es teilweise etwas besser aus. Dort beträgt der gesetzliche Mindestlohn 243 Euro, die durchschnittlichen Nettolöhne in den untersuchten Fabriken liegen laut Kampagne für Saubere Kleidung zwischen 200 und 400 Euro.

Allerdings erreichen die Beschäftigten selbst mit einem zweiten Einkommen auch dort oft nicht den Existenzlohn von 1 100 Euro für eine dreiköpfige Familie.

Von den Markenhändlern in Westeuropa fordert die CCC, dass sie existenzsichernde Bezahlung bei ihren Lieferanten durchsetzen sollen.

Die Unternehmen wiegeln jedoch oft ab und verweisen auf die Verantwortung der nationalen Regierungen und die gesetzlichen Mindestlöhne in den fraglichen Ländern. Das deutsche Textilbündnis, in dem die Bundesregierung und viele Unternehmen zusammenarbeiten, hat sich existenzsichernde Löhne zum Ziel gesetzt – allerdings ohne Zeitplan.

