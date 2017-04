Fledermauskästen im Schlosspark aufgehängt

Auch im Wachauer Schlosspark gibt es jetzt Fledermauskästen. © Symbolfoto: Matthias Schumann

Naturschützer haben im Wachauer Schlosspark zwölf Fledermauskästen aufgehängt. Das teilt die Gemeinde Wachau mit. Sie dienen als Ersatz für weggefallene natürliche Behausungen. Ende Februar waren im Park rund 60 Bäume gefällt worden, von denen einige den Säugern als Unterschlupf dienten. Die Kästen wurden von Bewohnern des Epilepsiezentrums in Kleinwachau angefertigt. Fledermäuse sind in Sachsen die am stärksten bedrohte Säugetiergruppe. Alle 22 heimischen Fledermausarten stehen auf der „Roten Liste“.

Im Schlosspark beginnt jetzt die eigentliche Gestaltung. Nach den vorliegenden Plänen werden im Park die Originalwege angelegt und auch Pflanzen kommen exakt an die Stelle, die Gartenbaumeister Max Bertram 1891 vorgesehen hatte. Im Park werden Sitzgruppen aufgestellt. Von dort werden Blickachsen zur Wachauer Kirche oder zum Schloss freigehalten. (SZ)

