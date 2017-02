Fledermaushäuser für die Augustusbrücke Ab Ende März ist die Straße gesperrt. Die Brücke wird aber nicht nur für Fußgänger und Radfahrer ausgebaut.

Das Fledermaus-Paradies. Zwischen den Konsolsteinen unter der Brüstung werden nach der Sanierung die Kästen angebracht. © Sven Ellger, Zeichnung: Schwegler GmbH

Die Sanierung der Augustusbrücke ist genehmigt. Kürzlich hat die Landesdirektion dem Plan zugestimmt. Die Finanzierung ist ebenfalls gesichert, erklärt Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). Insgesamt rund 23 Millionen Euro will die Stadt für die Instandsetzung von Dresdens traditionsreichster Elbebrücke investieren. Möglich ist das, da mit 17,9 Millionen Euro der größte Teil mit Fluthilfemitteln finanziert werden kann. Sie sind bereits bestätigt. Zudem erwartet die Stadt gut drei Millionen Euro Zuschüsse für den kommunalen Straßenbau. „Wir rechnen mit dem Förderbescheid im März“, sagt der Bürgermeister. So muss die Stadt nur noch 2,1 Millionen Euro aus der Rathauskasse beisteuern. Damit steht dem Baustart nichts mehr im Wege.

Die Arbeiten beginnen Ende März. Sie sollen zwei Jahre dauern. Gleich zum Auftakt wird die Brücke für den Kfz-Verkehr gesperrt. Straßenbahnen können voraussichtlich noch bis Juni rollen. Nach der Sanierung bleibt die Brücke für Autos gesperrt. Ausnahmen gibt es künftig nur für Rettungsfahrzeuge, Stadtrundfahrten und Taxen. Für Fußgänger und Radfahrer wird sie zur komfortablen Passage. Erhalten bleiben die breiten Gehwege. Wesentlich mehr Platz erhalten die Radler am Rand der Fahrbahn. Insgesamt ist jeder Radweg 2,25 Meter breit. Immerhin nutzen in den Hauptzeiten täglich bis zu 7 400 Fußgänger und bis zu 5 300 Radfahrer die Brücke.

Wie bereits an der Waldschlößchenbrücke betreibt die Stadt auch an der Augustusbrücke einen erheblichen Aufwand, um die Eingriffe für die Tier- und Pflanzenwelt auszugleichen. Deshalb wurde schon im Vorfeld gehandelt, erläutert Naturschutzexperte Harald Wolf vom Umweltamt. Schließlich leben an der Augustusbrücke Vögel. Zudem bieten die Spalten des bröckelnden Bauwerks hervorragende Quartiere für Fledermäuse. „Wo ein kleiner Finger reinpasst, passt auch eine Fledermaus rein“, sagt Wolf.

Doch rücken die Bauleute jetzt an, ist es damit vorbei. Also wurden bereits 2015 fünfzehn Fledermauskästen an der östlichen Seite der benachbarten Marienbrücke angebracht. Zudem ließ die Stadt dort drei Nischenbrüterkästen für Bachstelzen installieren. Damit auch die Sperlinge von der Augustusbrücke ein Ersatzquartier finden, wurden an der Schule am Terrassenufer zehn Koloniekästen für die munteren Vögel angebracht. Sie sollen sich nach der Sanierung jedoch auch wieder an der Augustusbrücke wohlfühlen. Deshalb werden dort für die Sperlinge 20 Brutplätze geschaffen, indem Koloniekästen montiert beziehungsweise Brutnischen geschaffen werden.

Für die Fledermäuse werden 20 sogenannte Quartiersteine angebracht (siehe Skizze oben). Dabei handelt es sich um kleine Kästen aus Holzbeton. Dieses Material besteht zu 80 Prozent aus Spänen und nur zum kleineren Teil aus Beton. Durch einen Spalt an der Unterseite kommen die Fledermäuse in ihre Häuschen. Die sollen zwischen den Konsolsteinen unter der Fußwegplatte montiert werden. Fledermausexperte Wolf ist zuversichtlich, dass sich die kleinen Säugetiere darin wohlfühlen. Schließlich gibt es am Fluss viele Insekten wie Mücken oder Fliegen. „Da ist für Fledermäuse ein reich gedeckter Tisch“, sagt er.

Im Vorfeld hat es an der Augustusbrücke Untersuchungen gegeben. Anhand der Rufe im Ultraschallbereich stellten Experten fest, dass es dort viele Fledermäuse gibt. Berücksichtigt werden musste das auch beim Konzept für die künftige Anstrahlung der Brücke. So werden zwar bestimmte Bereiche der Stirnwände mit LED-Strahlern dezent beleuchtet, aber nicht die Unterseiten der Bögen. Das sei wichtig, damit die kleinen Säuger nicht bei ihren nächtlichen Touren von der Brückenillumination gestört werden.

Das Elbtal ist durchaus eine beliebte Route für Fledermäuse, berichtet Wolf. Im Verlaufe des Jahres würden dort Tausende dieser kleinen Tiere aus verschiedenen Gründen entlang des Flusses fliegen. So beispielsweise vom Sommer- ins Winterquartier in den Felsspalten der Sächsischen Schweiz. Auch deshalb wurden unter der Waldschlößchenbrücke an beiden Ufern jeweils 400 Meter lange Weidenbuschreihen gepflanzt, die sogenannten Fledermaus-Autobahnen. Falls mal eine vom Wege abkommt, ist Deutschlands berühmteste Tempo-30-Zone auf der Brücke angeordnet worden – überwacht von Blitzern.

zur Startseite