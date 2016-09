Fledermaus in Not Die Polizei hat das Tier in der Äußeren Oybiner Straße in Zittau aus einer hilflosen Lage befreit – und so wohl sein Leben gerettet.

Symbolfoto. © Stefan Thomas/dpa

Einen nicht alltäglichen Einsatz hat die Polizei am Sonnabendnachmittag in der Äußeren Oybiner Straße in Zittau erlebt. Die Beamten mussten einer Fledermaus helfen, die sich in einer hilflosen Lage befand und nicht mehr fliegen konnte. Darüber informiert ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz. Sie holten das Tier aus der Sonne. Im Schatten an einem Baum hängend zahlte sich die Erste Hilfe schnell aus und das Tier zeigte wieder rege Aktivität. (szo/tc)

Aus dem Polizeibericht vom 25. September zurück 1 von 4 weiter Diebe durchsuchen Wohnwagen Görlitz. Unbekannte sind zwischen Donnerstag und Sonnabend in einen Wohnwagen an der Sattigstraße in Görlitz eingebrochen. Dazu brachen die Täter eine Scheibe auf und durchsuchten das Mobiliar. Aus dem Anhänger stahlen sie Lebensmittel und Bekleidung des 47-jährigen Geschädigten im Wert von 50 Euro. Des weiteren entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Polizei beendet Drogenfahrt Kodersdorf. Eine Streifenwagenbesatzung des Autobahnpolizeirevieres Bautzen hat in den frühen Sonnabendmorgenstunden einen 35-jährigen Fahrer an der Anschlussstelle Kodersdorf kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte bei Cannabis positiv. Der Fahrer muss sich nun wegen des Fahrens unter der Wirkung eines berauschenden Mittels verantworten. Einbruch im Autohaus Niesky. Unbekannte sind durch Aufhebeln eines Fensters in das Büro des Autohauses an der Jänkendorfer Straße in Niesky eingebrochen. Darin durchwühlten sie sämtliche Schränke. Entwendet haben die Täter nichts. Am Fenster entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Unbemerkter Wildschwein-Unfall Bad Muskau/Jämlitz. Eine Autofahrerin hat am Sonnabendabend auf der Ortsverbindungsstraße von Bad Muskau nach Jämlitz ein Tier auf der Fahrbahn und ein daneben liegendes Kennzeichen gefunden. Sie meldete den Vorfall der Polizei. Tatsächlich stellten die eingesetzten Beamten zwei tote Wildschweine auf der Straße fest. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 46-jährige Halter eines VW-Transporters auf dieser Strecke unterwegs gewesen ist, einen Zusammenstoß nach eigener Aussage nicht bemerkte. Das Polizeirevier Weißwasser hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

zur Startseite