Fledermäuse stoppen Kirchenbau

Lange hat die Kirchgemeinde Miltitz-Heynitz gekämpft. Das längst undichte Dach des 1720 erbauten und zuletzt in den 60er Jahren sanierten Gotteshauses musste dringend repariert werden. Und auch die Bekrönung in Form einer Wetterfahne hatte schon über 100 Jahre auf dem Buckel. „Wir haben uns über sechs Jahre lang bemüht, neben eigenen Spenden Fördergelder für die Sanierung zu bekommen. Ende 2016 haben wir den positiven Bescheid vom Klosterbezirk Altzella erhalten“, erzählt Mathias Tauchert, zuständiger Pfarrer vom Pfarramt Burkhardswalde.

Insgesamt kostet die bewilligte Sanierung der Dachziegelelemente am Kirchturm und dem Kirchenschiff etwa 358 000 Euro. Davon kommt die Hälfte aus einem Fördertopf der EU, den Rest tragen die 47 Personen starke Kirchgemeinde in Heynitz sowie die Landeskirche Sachsen. Die Pläne dazu hat der in Heynitz bekannte Architekt Stefan Bunke entworfen. „Im März hat der Bau auch begonnen, das Gerüst wurde gestellt und bereits ein Teil des Kirchturm-Daches erneuert“, so der Geistliche. Doch momentan ruht der Bau. „Leider können wir am Dach nicht weitermachen. Aus Naturschutzgründen“, sagt Tauchert mit einem leichten Kopfschütteln.

Weil einige Fledermäuse auf dem Dach gesichtet worden und hier wahrscheinlich auch ihre Jungen bekommen werden, schaltete sich die Untere Naturschutzbehörde ein. Die Folgen für die Gemeinde sind nicht nur ein sich verzögernder Bau, sondern auch teure Auflagen.

„Laut Gutachter wird der Bau wohl erst im August weitergehen. Dann fliegen die Fledermäuse aus. Den zuständigen Fledermaus-Gutachter, Genehmigungen und den Bau von Ausweichquartieren müssen wir selbst schultern“, sagt der Pfarrer. Dass er die aufwendige Prozedur unverhältnismäßig findet, verhehlt er nicht. Trotzdem stehen die Arbeiten nicht gänzlich still. Einige Ausbesserungen an der Kirchenfassade sind möglich – solange die Fledermäuse weiter oben nicht gestört werden.

Gefördert wird außerdem der Einbau neuer Fenster an den beiden Flanken des Kirchenschiffes. Ach das kann in den nächsten Wochen erledigt werden. In der Kirchgemeinde sei man zuversichtlich, dass alle Arbeiten bis Ende November fertiggestellt werden und das bekannte Weihnachtsmusical vom Team um Marlene Bunke in einer äußerlich sanierten Kirche stattfinden kann. Dazu müsste aber auch die Sandsteinfassade einen neuen Anstrich bekommen.

Ein Vorhaben, das sich die Heynitzer auf die Fahnen geschrieben haben. Ähnlich wie bei der Kirche in Zehren soll die neue Außenwand aussehen, erklärt Tauchert und zeigt auf eine Zeichnung vor dem Eingang zum Heynitzer Kirchfriedhof. Darauf ist die Kirche mit einem hellen Anstrich und rosa Farbelementen an den Fenstern visualisiert. Dergestalt, so der 40-Jährige, soll die Heynitzer Dorfkirche zum Jahresende auch aussehen. Spenden, um das Vorhaben zu finanzieren, seien jederzeit gerne gesehen.

Bis es dann auch am Dach der Kirche weitergeht, müssen sich die Heynitzer an kleinen Fortschritten erfreuen. „Oder an der neuen Wetterfahne. Diese ist in ihrem goldenen Gewand schon jetzt weithin sichtbar, sieht toll aus“, erzählt der evangelische Pfarrer. Während der Sanierung bleibt die Kirche übrigens begehbar, finden Gottesdienste weiter ohne Einschränkungen statt. „Die Schlüssel zur Kirche können Besucher im Ort erhalten. Uns ist wichtig, dass sie für jedermann offen steht. Schließlich ist ihre Sanierung auch ein Projekt vieler Unterstützer aus dem Dorf.“

Zu den Gottesdiensten am Sonntag kommt derzeit ein Kern von etwa 20 Leuten in die Heynitzer Kirche. Die Zahl der Gemeindemitglieder ist konstant bei knapp 50. „Als ich im November 2013 hierher gekommen bin, gab es große Befürchtungen, dass immer weniger Leute der Kirchgemeinde angehören wollen. In Heynitz sind diese Befürchtungen aber nicht eingetreten“, sagt Tauchert erfreut.

Deshalb mache die teure Sanierung auch Sinn, sei die Kirche alles andere als ein ausgestorbener Ort. Geht es nach dem Pfarrer, sollte sich bald auch innerhalb des Gotteshauses etwas tun.

Eine Heizung wäre ein Anfang, so der Denkmalschutz mitspielt. Bis dahin wird aber sicher noch Zeit vergehen. Und einige Fledermäuse sich auf dem Dach der Kirche einnisten.

