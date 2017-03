Flaschenwürfe auf dem Marienplatz

Symbolbild. © picture alliance / dpa

Görlitz. Am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, wurde die Polizei zum Görlitzer Marienplatz gerufen. Dort hatten mehrere Personen mit Flaschen um sich geworfen. Alkohol sei auch im Spiel gewesen, teilte das Lagezentrum der Polizei am Donnerstagabend mit. Zwei Personen, die einem Platzverweis nicht nachkommen wollten, wurden in Gewahrsam genommen.

Eine Straftat habe nicht vorgelegen, informierte die Polizei. Personen seien nicht gefährdet oder verletzt worden, auch eine Sachbeschädigung wurde nicht gemeldet. Es handelte sich nach Polizeiangaben um einen Routineeinsatz, der vor allem aus Gründen der Eigensicherung mit verstärkten Kräften vorgenommen wurde. Nach SZ-Informationen waren drei Einsatzfahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit die Berliner Straße hinunter zum Marienplatz gefahren. Die Kräfte seien schnell wieder abgezogen worden, betonte die Polizei. Der Vorfall sei kein Vergleich mit früheren Ereignissen. (szo)

zur Startseite