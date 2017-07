Flaschenkinder im Wildpark Die Geisenmutter stirbt nach der Zwillingsgeburt. Tierpflegerinnen ziehen nun die Kleinen auf. Ob sie es schaffen?

Die beiden Zootierpflegerinnen im Wildpark Osterzgebirge, Maika Naß (links) und Marita Kühn, haben die vier Wochen alten Alpensteinböcke Jonny und Gretel mit der Hand großgezogen. © Frank Baldauf

Osterzgebirge. Gretel und Jonny, so heißen die zwei kleinen Alpensteinböcke im Wildpark Osterzgebirge, die am heutigen Samstag vier Wochen alt werden. Dass die beiden es bis hierher geschafft haben, daran haben Marita Kühn und Maika Naß einen großen Anteil. Denn die Alpensteinbockmutter starb kurz nach der Geburt. Dann nahmen die beiden Tierpflegerinnen das Geschwisterpaar in ihre Obhut und zogen die Zwillinge mit der Flasche groß.

In der Futterküche des Wildparks bereitet Marita Kühn das zweite Frühstück für Gretel und Jonny vor. In 500 Milliliter abgekochtes Wasser gibt sie 70 Gramm Milchpulver, das für die Aufzucht von Lämmern gedacht ist. Mit den beiden Fläschchen im Arm betreten die Tierpflegerinnen das Gehege der Ziegen, in dem die beiden Alpensteinböckchen vorerst Unterschlupf gefunden haben. Die kleine Gretel klettert schon behände auf den Baumstämmen umher. Ohne Probleme lässt sie sich einfangen. Jonny dagegen sträubt sich anfangs noch etwas. Maika Naß muss sich vorsichtig anschleichen, kriegt ihn dann aber doch zu fassen. Doch dann lassen sich die Geschwister nicht lange bitten und saugen genüsslich an ihren Fläschchen.

Seit einer Woche sind beide zusammen im Gehege der Zwergziegen untergebracht, davor waren sie getrennt – Jonny bei Maika Naßzu Hause und Gretel bei Marita Kühn. „Wir haben die beiden am Anfang tröpfchenweise mit der Pipette gefüttert.“ Die ersten zwei Tage mussten die Frauen alle zwei Stunden ran, denn „jedes Tröpfchen zählt“. Die beiden Neugeborenen an den Nuckel der Flasche zu gewöhnen, sei nicht einfach gewesen, denn schließlich waren sie ja das Euter der Mutter gewohnt. „Man ist anfangs einfach nur fertig“, sagt Kühn, „Wir waren ja trotzdem ganz normal arbeiten.“ Für beide Tierpflegerinnen sind die kleinen Alpensteinböcke aber nicht die erste Handaufzucht. Auch Wildschweine, Hasen, Eichhörnchen und Alpakas haben sie schon mit dem Fläschchen gefüttert. Dass Gretel und Jonny entweder betreut werden müssen oder sterben, stand nach dem Tod der Geis fest. Die Zwillinge kamen am 10. Juni zur Welt. Anfangs schien alles ganz normal, das Muttertier kümmerte sich, die Neugeborenen waren auf den Beinen und tranken. Doch dann stand die Geis hinten leicht gebückt. „Wenn die Tiere zeigen, dass es ihnen schlecht geht, dann ist es oft schon zu spät.“ So war es auch in diesem Fall.

Das Tier hatte sich bei der Geburt so schwer an der Gebärmutter verletzt, dass auch der Tierarzt nicht mehr helfen konnte. Ein großes Glück sei es gewesen, dass die Kleinen wenigstens die ersten vier Tage Muttermilch bekommen haben, die wichtig für das Abwehrsystem ist. Im Vergleich zu den beiden anderen kleinen Alpensteinböcken im Wildpark, die nur etwas älter sind, sei das Geschwisterpaar in der Entwicklung noch etwas hinten dran. Das liege vor allem daran, dass die Muttermilch viel fetter ist als das Milchpulver. Trotz allem haben die beiden auch schon ordentlich an Gewicht zugelegt. Nun sind Gretel und Jonny erst einmal aus dem Gröbsten raus, vorerst. Ein kritischer Punkt sei noch mal, wenn die beiden vom Fläschchen ganz auf feste Nahrung umsteigen und dann eigenständig fressen und trinken müssen. Vorher dürfen sie auch nicht zu ihren Artgenossen. „Wir werden es so schnell wie möglich probieren, die beiden mit der bestehenden Gruppe zusammenzuführen“, sagt Maika Naß. Denn mit zunehmendem Alter steige auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie von den anderen Alpensteinböcken nicht mehr akzeptiert werden. „Wir hoffen auf den Babystatus.“

