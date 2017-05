Flaschengeld für Kindergarten Ein Getränkehandel aus Stolpen hat in den letzten Monaten für eine Kita gesammelt.

Fast 400 Euro sind bei der Sammelaktion zusammengekommen. © Symbolbild/dpa

Stolpen. Die Kunden des Getränkemarktes Beier in Stolpen haben in den letzten Monaten ihre Pfandgroschen in die aufgestellte große Flasche gesteckt. Jetzt wurde sie geleert und die Kinder der Kita „Kleine Weltentdecker“ staunten über das Ergebnis. Dem Verein „Gemeinsam unterwegs“ als Betreiber des Kindergartens konnten 396,34 Euro übergeben werden. Das Geld wird für den Garten in Helmsdorf genutzt. Die Idee dazu hatte der Getränkehandel. Er wollte mit einem Projekt seine Kunden animieren, das Pfandgeld für einen guten Zweck zu spenden. Die Kinder danken nun allen, die sich daran beteiligt haben. (SZ/aw)

