Flasche leer bei Dynamo Die Dresdner verlieren in Fürth. Schlimmer aber ist die Art und Weise, die den Trainer rätseln lässt – und eine überaus erfolgreiche Saison plötzlich noch in Gefahr bringen könnte.

Die Minen verraten es. Das Spiel ist zum Vergessen – und Uwe Neuhaus samt Co-Trainer Peter Nemeth sichtlich bedient. © Lutz Hentschel

Am liebsten hätte er geschwiegen; ein Schluck Wasser und wortlos wieder weg. Doch das anschließende Statement der Trainer gehört inzwischen zum Fußballspiel wie der An- und Abpfiff. Ohne geht nun mal nicht. „Muss ich wirklich?“, fragt Uwe Neuhaus dennoch, holt tief Luft und sagt: „Sehr, sehr schwierig.“

Dynamo Dresdens Trainer meint damit die fällige Spielanalyse nach der 0:1-Niederlage seiner Mannschaft am Freitagabend gegen Greuther Fürth. „Unsere Mannschaft ist in der ersten Halbzeit völlig verunsichert, warum auch immer“, sagt Neuhaus und wirkt einigermaßen ratlos. Dass in der zweiten Hälfte zumindest ansatzweise eine Besserung zu sehen ist, tut nicht mehr viel zur Sache. Der Abend ist gelaufen, der Trainer sichtlich bedient.

Während sich die Spieler nach der Partie von der Kabine noch einmal auf den Weg machen zu den rund 2 500 mitgereisten Fans, tagt vor dem Umkleidetrakt der Krisenrat. Mehr oder weniger spontan stehen Dynamos sportliche Chefs zusammen. Neuhaus hat die Arme verschränkt, daneben Co-Trainer Peter Nemeth und Geschäftsführer Ralf Minge mit den Händen in den Hosentaschen. Kurz danach kommt noch Michael Born, der kaufmännische Geschäftsführer, dazu. In der Politik würde man Elefantenrunde sagen, nur das Politiker von Natur aus gesprächiger sind.

Dynamos Entscheider schweigen vornehmlich, die Blicke betreten bis konsterniert, der Tenor aber konstruktiv. „Wir haben gerade darüber gesprochen“, sagt Neuhaus in der anschließenden Pressekonferenz, „wenn uns so ein Spiel in einer Situation wie in der Hinrunde nach den drei Niederlagen gegen Aue, Kaiserslautern und Sandhausen passiert, muss man sich wirklich Gedanken und Sorgen machen. Dann steht einem das Wasser bis zum Hals.“

Doch Minge betont später: „Wir müssen nach den Ursachen forschen. Die Luft scheint ein bisschen raus zu sein. Wir haben noch vier Spiele und wollen auf keinen Fall, dass nach dieser wirklich guten Saison ein fader Beigeschmack entsteht.“

Geschenke für die Fans

Auch die Spieler sind schweigsamer als gewöhnlich, was nicht mal unbedingt am Ergebnis liegt. Die abermals enttäuschende Leistung ist der Stimmungskiller. Auch der junge Mann vom Dynamo-TV muss länger als gewöhnlich auf Stimmen zum Spiel warten. Selbst den Erfahrensten fehlen diesmal ein Stück weit die Worte, wie Andreas Lambertz beweist. Als er das Auftreten der ersten Halbzeit erklären soll, entfährt ihm ein: „Pfffffrrrrrrr.“

Zumindest Aias Aosman lässt sich die Laune nicht verderben, kehrt vom Ausflug in den Fanblock ohne Hose, Trikot sowie Stutzen zurück und verklärt sein spielentscheidendes Eigentor zu einem traumhaften Treffer – wenn es denn auf der anderen Seite gefallen wäre.

Ein Passus wiederholt sich fast wortgleich bei allen, die etwas sagen sollen oder müssen: Man habe „nicht so die Lösungen gefunden“. 16-Tore-Stürmer Stefan Kutschke, der in Fürth komplett chancenlos blieb, fasst zusammen: „Es war ein enttäuschend schwaches Spiel von uns. Bis auf die Aktion nach dem Spiel mit unseren Fans war es tatsächlich ein Abend zum Vergessen.“

Vor der Pressekonferenz ist Neuhaus auch noch bei den Fans gewesen, hat symbolisch den Hut gezogen für deren Unterstützung, die nicht enden wollenden Gesänge lange nach dem Abpfiff und schließlich „die Mannschaft so abzufeiern als Anerkennung für die Leistung in der gesamten Saison.“ Der 57-Jährige hat sein feines Gespür für Situationen nicht erst einmal bewiesen. Sportlich, das weiß er wohl, ist er nun aber gefordert – gerade wegen des so guten Saisonverlaufs bisher und trotz dieser erst vierten Rückrundenniederlage.

„Wir müssen schon noch darüber reden und gehen nicht einfach zur Tagesordnung über“, sagt er und rätselt, „wie so eine Leistung zustanden kommen kann. Ich verstehe es nicht. Wir haben nichts Normales mehr im Spiel, keine Selbstverständlichkeiten.“ Für die Tage bis zu dem nächsten Spiel an diesem Freitag in Bochum kündigt er an, „ordentlich trainieren zu müssen, vernünftig, sauber. Das verlange ich von der Mannschaft“. Und er werde die Spieler fragen, ob man den aufwendigen, mitunter risikoreichen, doch im Idealfall schön anzusehenden Spielstil beibehalten oder bis Saisonende lieber umstellen wolle auf „Karo einfach“, wie Neuhaus es ausdrückt.

Kritisieren mag er jedoch keinen Einzigen, im Gegenteil. „Ich glaube ganz fest an den Charakter meiner Mannschaft, und das Wollen war auch gegen Fürth deutlich zu sehen“, betont er.

Mit Blick auf die Tabelle redet er sich am Ende dann fast noch in Rage. „Ich werde nicht den Stab über meine Spieler brechen, auch wenn ich direkt nach dem Spiel schon gefragt wurde, warum die Mannschaft in letzter Zeit stagniert. Wenn das alles ganz normal sein sollte, als Aufsteiger immer noch Platz fünf innezuhaben, brauchen wir nicht weiterreden. Dann werde ich auch ein bisschen ärgerlich.“

