Flammendes Spektakel kommt nach Görlitz Ein Feuerwerkswettbewerb soll im Juni auf dem Flugplatz stattfinden. Das Event kommt aus Altenburg und ist dort ein Besuchermagnet.

„Flugplatz in Flammen“, hier in Altenburg, bald in Görlitz. Drei solcher Feuerwerke werden im Sommer 2017 zu erleben sein. © PR

Görlitz. Drei große Feuerwerke nach Musik, dazwischen Lasershows, Geschichten aus Feuer für Kinder und atemberaubende Flammenshows für Erwachsene: Das versprechen der Pyrotechniker Thomas Fechteler und Katrin Beyer-Schwarz mit ihrer für den 17. Juni 2017 geplanten Veranstaltung „Flugplatz in Flammen“. Vor anderthalb Jahren haben sich die beiden Altenburger in ihrer Stadt ihren Traum von einem eigenen Feuerwerksfest verwirklicht und als internationalen Wettbewerb ins Leben gerufen.

Weil die Veranstaltung im Sommer 2016 zum zweiten Mal sehr viele Besucher angezogen und begeistert hat, wollen die beiden nun auch andere Städte damit bespielen: Pirna, Eisenach und Görlitz. „Auf Görlitz sind wir gekommen, weil wir sehr gute Freunde in Niesky haben, die uns die Stadt und ihren Flugplatz empfohlen haben“, sagt Katrin Beyer-Schwarz. Außerdem stamme einer der drei Wettbewerbsteilnehmer aus Polen und kennt die Stadt an der Neiße. Das Programm des Festes steht schon nahezu fest, die Werbung läuft bereits in den sozialen Netzwerken. Neben dem polnischen Pyrotechniker wird ein Team aus Tschechien und eins aus Finnland nach Görlitz kommen und versuchen, das beeindruckendste der drei Feuerwerke in die Nacht zu schießen. Kleinere leuchtende Shows sollen das Programm ergänzen. Der Gewinner des Wettbewerbs wird auch im Jahr darauf wieder teilnehmen und seinen Titel verteidigen können.

„Bei uns daheim kommt die Veranstaltung so gut an, weil es ein Fest von Altenburgern für Altenburger ist“, sagt Katrin Beyer-Schwarz. Viele Vereine präsentierten sich dort, um Kinder und Jugendliche für ihre Angebote zu gewinnen. Deshalb wünschen sich die Veranstalter, dass sich im Juni auch viele Görlitzer Vereine an dem Fest beteiligen und ihre Freizeitangebote vorstellen. „Mehrere einheimische Vereine haben wir bereits angeschrieben“, sagt Katrin Beyer-Schwarz, „aber es können sich gern noch weitere bei uns melden.“

Damit viele Familien kommen, zahlen Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren keinen Eintritt. Der Kartenvorverkauf beginnt demnächst bei den üblichen Verkaufsstellen und auf der Homepage von „Flugplatz in Flammen“.

www.flugplatz-in-flammen.de

info@flugplatz-in-flammen.de

zur Startseite