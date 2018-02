Flammen über dem Baumarkt In der Nacht zum Donnerstag brach bei Hagebau in Bischofswerda ein Brand aus. Großeinsatz für die Feuerwehren der Region.

In der Nacht zum Donnerstag brannte es beim Baumarkt in Bischofswerda. © Rocci Klein

Bischofswerda. Feueralarm in der Nacht zum Donnerstag in Bischofswerda: Gegen 2.30 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Hagebau-Marktes in der Carl-Maria-von-Weber-Straße aus. Als die freiwilligen Feuerwehren aus Bischofswerda, Geißmannsdorf und Rammenau eintrafen, standen über dem Eingangsbereich des Baumarktes helle Flammen. Auch die Wehren aus Schönbrunn, Goldbach, Weickersdorf und Großdrebnitz wurden deshalb angefordert.

Die Einsatzkräfte bauten bei eisigen Temperaturen mehrere Wasserversorgungen auf. Die Flammen konnten zügig gelöscht werden. Gebrannt hatte eine große Leuchtreklame auf dem Dach des Marktes. Zerschmolzenes Plastik lief die Fassade herunter und richtete auch Schaden am Dach an. Ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl und den gesamten Baumarkt konnte aber verhindert werden.

Insgesamt waren 63 Feuerwehrleute im Einsatz, ein Rettungswagen zur Absicherung sowie die Polizei. Probleme mit der Löschwasserversorgung bei minus 5 Grad gab es nicht. Nach den Löscharbeiten war ein Mitarbeiter des Bischofswerdaer Bauhofes mit einem Streufahrzeug vor Ort und verteilte Salz auf den Straßen, wo das Löschwasser ablief.

In den Verkaufsräumen des Marktes sind keine Schäden entstanden. Deshalb kann auch an diesem Donnerstag wie gewohnt für die Kundschaft geöffnet werden, heißt es aus dem Baumarkt. (szo)

