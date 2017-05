Flammen lodern aus wildem Komposthaufen Anwohner versuchen, den Brand selbst zu löschen. Aber das gelingt ihnen nicht.

Nach und nach gelang es den herbei gerufenen Feuerwehrleuten, das Feuer zu löschen. © Dietmar Thomas Nach und nach gelang es den herbei gerufenen Feuerwehrleuten, das Feuer zu löschen.

Insgesamt waren 20 Kameraden der Wehren aus Leisnig und Minkwitz im Einsatz.

Insgesamt waren 20 Kameraden der Wehren aus Leisnig und Minkwitz im Einsatz.

Am Ochsengrund in Leisnig ist ein wilder Komposthaufen in Brand geraten. Anwohner, die das Feuer am Sonntagmorgen bemerkten, haben mit Gießkannen und Eimern selbst versucht, es zu löschen. Da das aber nicht gelang, haben sie gegen 9.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert.

Die Leisniger und Minkwitzer Wehren sind mit vier Fahrzeugen ausgerückt. Insgesamt waren 20 Kameraden im Einsatz. Der Komposthaufen, der in Flammen stand, war etwa vier bis fünf Quadratmeter groß und rund drei Meter hoch. Die Feuerwehrleute haben ihn auseinandergezogen und nach und nach abgelöscht. Jeweils 2 500 Liter Wasser passen in die beiden Tanklöschfahrzeuge und 1 600 Liter in das Löschgruppenfahrzeug. Diese Menge reichte allerdings nicht aus. Deshalb haben die Tanklöschfahrzeuge im Pendelverkehr Nachschub vom Hydranten an der Johannistalstraße geholt und damit das Löschgruppenfahrzeug vor Ort befüllt.

Zum Schluss wurde außerdem noch eine Schaumdecke über den Bereich gelegt. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden. Nach ersten Erkenntnissen wird von einer Selbstentzündung durch die Hitze als Brandursache ausgegangen. Trotzdem sahen sich auch Beamte der Polizei an der Einsatzstelle um. (DA/rt/dth)

