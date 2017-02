Flammen im Bunker Feuer ist in einem ehemaligen Raketenbunker bei Straßgräbchen ausgebrochen. War es Brandstiftung?

Bis zu 53 Feuerwehrleute waren an einem früheren Raketenbunker bei Straßgräbchen im Einsatz, um das Feuer in der Anlage zu löschen. Das war am Sonntagnachmittag entdeckt worden, aber nur schwer in Griff zu bekommen. Der Löscheinsatz lief auch Montagnachmittag noch. © Feuerwehr Kamenz Bis zu 53 Feuerwehrleute waren an einem früheren Raketenbunker bei Straßgräbchen im Einsatz, um das Feuer in der Anlage zu löschen. Das war am Sonntagnachmittag entdeckt worden, aber nur schwer in Griff zu bekommen. Der Löscheinsatz lief auch Montagnachmittag noch.

In dem Bunker auf einem ehemaligen Militärgelände befanden sich mehrere landwirtschaftliche Maschinen, auf die die Flammen teilweise übergriffen. Sie wurden von den Feuerwehrleuten gelöscht.

In dem Bunker auf einem ehemaligen Militärgelände befanden sich mehrere landwirtschaftliche Maschinen, auf die die Flammen teilweise übergriffen. Sie wurden von den Feuerwehrleuten gelöscht.

In dem Bauwerk waren auch etwa 200 Kubikmeter Heu gelagert. Den Schaden schätzt der Eigentümer nach Polizeiangaben auf insgesamt etwa 100 000 Euro. Ein Brandursachenermittler wird sich mit dem Fall befassen.

Die Chance ist da. Die Feuerwehrleute wollen am Montagnachmittag noch einmal eine ganze Ladung Wasser in den Bunker spritzen. 90 000 Liter wurden zu diesem Zeitpunkt schon zum Betonklotz gepumpt. Das Wasser auf der Straße vor dem Bauwerk steht knöchelhoch. Doch das Feuer schlägt immer noch Flammen. Vielleicht können die Feuerwehrleute durch die kurzfristig anberaumte Aktion noch ein paar weitere Großgeräte retten. Doch die Chance ist trotzdem nicht sehr groß, dass der Besitzer dann noch irgendetwas mit seinem Eigentum anfangen kann.

Andreas Anders hat viel verloren. Der Lückersdorfer hat eigentlich ein Transportunternehmen, betreibt aber Landwirtschaft im Nebenerwerb, und hat deshalb den Doppelbunker auf dem Gelände des ehemaligen NVA-Flugabwehr-Rakatenregiments angemietet. Der massive Betonbau wurde zu DDR-Zeiten zur Lagerung von Raketenteilen genutzt, jetzt liegen rund 100 Ballen Heu in diesem Teil des Bunkers und vor allem viele landwirtschaftliche Groß- und Kleingeräte. Platz ist reichlich vorhanden. Der Bunker ist 50 Meter lang, 15 Meter breit und neun Meter hoch. Der andere Teil des Doppelbunkers ist glücklicherweise nicht betroffen. Trotzdem weiß Andreas Anders nicht, wie es weitergeht und was überhaupt gerettet werden kann.

Einige Geräte gerettet

Ein großer Häcksler steht schon völlig verrußt ganz in der Nähe im Wald. Eine Strohballenpresse hat das Feuer genauso schlimm erwischt. Einige Geräte konnte der Unternehmer noch selbst mit dem Traktor aus dem Bunker ziehen, andere holte die Feuerwehr heraus. Trotzdem blieb noch genug in dem langgezogenen Gebäude, das eigentlich Schutz bieten sollte. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren haben nur begrenzt Einfluss. Der Bunker ist vollkommen verqualmt. Es ist schwer, überhaupt etwas zu erkennen, außer einigen Flammen in der hinteren Hälfte des Bauwerks. Feuerwehrleute in den Bunker zum Löschen zu schicken, ist zu gefährlich. Es könnte durchaus sein, dass durch die Hitze Reifen platzen und die Feuerwehrleute verletzt werden. „Sicherheit geht vor“, sagt der Bernsdorfer Gemeindewehrleiter René Gebauer. Es ist einer der schwersten Brandeinsätze für den langjährigen Feuerwehrmann und einer der längsten dazu. Die Freiwillige Feuerwehr ist nämlich schon seit Sonntagnachmittag auf den Beinen. Eine junge Familie hatte den Rauch über dem Bunker beim Spaziergang gesehen und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr Straßgräbchen raste 16 Uhr zum Einsatzort und musste erst einmal vor verschlossener Türe stehen. Der Mieter hatte die schweren Türen, wahrscheinlich aus Angst vor Diebstahl, mit einem großen Betonklotz gesichert. Die Bernsdorfer Kameraden kamen den Straßgräbchenern mit dem Tankfahrzeug und entsprechendem Spezialgerät zur Hilfe. Sie schafften es schließlich, die Tür zu öffnen, und lösten den Großalarm aus. 53 Feuerwehrleute aus dem gesamten Landkreis waren zu Spitzenzeiten vor Ort.

Niemand weiß, wie lange das Feuer auf dem einsamen Gelände schon brannte. Die Feuerwehr fand auch nicht gleich den richtigen Bunker. Das Gebiet ist kaum überschaubar und es existieren noch mehrere solcher Bauwerke. 100 Gebäude standen einst in dem Wald bei Straßgräbchen. Mehr als 50 Prozent wurden inzwischen abgerissen. Der Bund, der das Gelände nach dem Ende der NVA übernahm, lässt immer mehr Flächen entsiegeln.

Feuerlöschteich wurde zugeschüttet

Das stellte nun auch die Feuerwehr vor Probleme. Denn der Feuerlöschteich, der eigentlich in der Nähe vorhanden war, wurde nach Informationen der Leute vor Ort erst Ende des vergangenen Jahres zugeschüttet. Die Feuerwehr musste deshalb jeden Liter Wasser holen.

Der betroffene Mieter Andreas Anders half auf seine Weise und stellte einen Laster zur Verfügung, mit dem das Wasser bereitgestellt werden konnte. Er hatte der Polizei noch am Sonntagabend eine Schadenshöhe von rund 100 000 Euro genannt. Stundenlang war er mit der Feuerwehr auf den Beinen. 3 Uhr verließ er nachts Straßgräbchen, um halb neun wiederzukommen. „Die 100 000 Euro werden wohl nicht reichen“, sagt er jetzt. „Aber ich weiß ja nicht, was überhaupt noch brauchbar ist.“

Die Feuerwehr hat die Vermutung, dass irgendjemand das Feuer gelegt hat, indem er etwas Brennendes durch die Lüftungslöcher des Bunkers warf. Die Brandursachenermittler der Polizei konnten sich offiziell noch kein Urteil bilden, weil das Feuer noch nicht gelöscht ist. Der Bernsdorfer Bürgermeister Harry Habel (CDU) ist froh, dass die Feuerwehrleute so besonnen reagiert haben. „Meinen Dank, meine Anerkennung und meinen Respekt“, sagt er am Rand der Löscharbeiten. Viele Feuerwehrmänner hätten auch in der Nacht ausgeharrt. „Ich bin stolz auf die Kameraden.“

Die Feuerwehrleute werden auch weiterhin Ausdauer brauchen. Die Einsatzleitung hat entschieden, den Bunker kontrolliert ausbrennen zu lassen. 24 Stunden lang soll erst einmal eine Brandwache vor Ort sein. Gut möglich, dass dann auch die Feuerwehr Oßling einbezogen wird.

