Flake schenkt fünf Bücher Der Rammstein-Keyboarder, der am Freitag sein neues Buch in der Landskron-Brauerei vorgestellt hat, stellt der Görlitzer Bücheboxx fünf Exemplare zur Verfügung.

Am Freitag las Flake noch aus seinem neuen Werk „Heute hat die Welt Geburtstag“ vor, jetzt kann es in der Görlitzer Bücherboxx gelesen werden. © Pawel Sosnowski

Görlitz. Einen Rammstein-Musiker mit einem Faible für Literatur konnten Besucher der Brauerei am Freitag erleben. Christian Flake Lorenz gastierte mit seiner „Heute hat die Welt Geburtstag“-Lesung in Görlitz und übergab fünf signierte Exemplare seines Werkes an Jürgen Möldner von der Fakultät Sozialwissenschaften der Hochschule Zittau-Görlitz für das studentische Projekt „Nachhaltige Bücherboxx“. Die zurzeit durch die Stadt wandernde Bücherboxx ist ursprünglich eine Telefonzelle und soll durch kostenlosen Büchertausch zugleich den kulturellen Austausch fördern. (szo)

