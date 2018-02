Flächenverkauf ist Ratsthema

Elsterheide. Mit dem geplanten Verkauf einer Fläche an der Südostböschung des Geierswalder Sees befasst sich der Gemeinderat Elsterheide in seiner nächsten Sitzung am Dienstag. Außerdem wird über den Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde abgestimmt und entschieden, welches Bauunternehmen den Dorfplatz in Bluno neugestalten wird. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Ratssaal der Gemeindeverwaltung mit einer Bürgerfragstunde. (red/aw)

