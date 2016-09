Flächentausch zieht sich in die Länge Die Flurbereinigung in der Gemeinde dauert schon seit 1997. Frühstens in vier Jahren werden die neuen Grenzsteine gesetzt.

Um die Grundstücksgrenzen geht es in Zschaitz-Ottewig. Bis jeder Eigentümer weiß, wie die möglichen neuen Grenzen seines Grundstücks verlaufen, dauert es noch einige Jahre. © Symbolfoto/Sebastian Schultz

Das Desinteresse der Grundstückseigentümer und die Länge des Verfahrens missfällt einigen von denen, die sich über den Stand des Verfahrens der Flurbereinigung in Zschaitz-Ottewig informiert haben. Zur Versammlung der Teilnehmergemeinschaft waren nur 17 Frauen und Männer erschienen. Dabei geht es um 970 Besitzstände, die 1 800 Hektar Land umfassen, wie Vorstandsvorsitzender Markus Appel erklärt.

Bereits seit 1997 läuft das Verfahren, mit dem die Eigentums- und Rechtsverhältnisse in der Gemeinde geregelt werden sollen. Dazu gehört auch der mögliche Tausch von Flächen, der unter anderem zur Verbesserung der ländlichen Infrastruktur sowie der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft beitragen soll. Doch bis jeder Eigentümer weiß, wie die möglichen neuen Grenzen seines Grundstücks verlaufen, dauert es noch einige Jahre.

Weg zum Sportplatz wird saniert

Bisher sei mehr als die Hälfte des Verfahrens abgearbeitet, meint Appel. Der Vorstand sei gewählt, die Neugestaltungsgrundsätze aufgestellt, der Gewässerplan genehmigt und die Wertermittlung erfolgt. „Derzeit werden gemeinschaftliche Wege und Anlagen hergestellt“, so der Vorsitzende. Dazu gehört die Sanierung des Weges zum Sportplatz in Zschaitz. Die sollte eigentlich schon abgeschlossen sein. „Doch da kam der Bau der Kläranlage dazwischen“, so Appel. Jetzt könne der Weg ausgebaut werden. Da ein Teil auch als Zufahrt zur Kläranlage dient, werde sich die Oewa Wasser und Abwasser GmbH an den Kosten beteiligen. Neben dieser Sanierung sollen am Bahnhof in Zschaitz Feldgehölze und an den sieben Linden in Lüttewitz Obstbäume gepflanzt werden. Andere Vorhaben, wie die Instandsetzung des Fußweges zum Spielplatz in Lüttewitz und der Vorflutgräben oder der Bau von Parkplätzen fallen weg. Sie wurden schon durch andere, zum Beispiel die Gemeinde, erledigt oder sind nicht mehr notwendig.

Nachdem bei einer Flurbegehung im Jahr 2009 bereits 45 Bodenproben von Ackerland und neun von Grünland genommen wurden, ist nun auch die Wertermittlung jeder einzelnen Fläche der Teilnehmergemeinschaft Zschaitz-Ottewig erfolgt. Dabei seien lokale Besonderheiten, wie Hänge, Wald, Uferrandstreifen und Überschwemmungsgebiete berücksichtigt worden. Bei bebauten Flächen werde der Verkehrswert zugrunde gelegt. Weil das Gebiet so groß ist, sei es auf neun Karten aufgeteilt worden. Sie liegen im Gemeindeamt Zschaitz öffentlich aus und können dort in der Zeit vom 4. Oktober bis zum 1. November eingesehen werden.

Einzelgespräche beginnen 2018

Voraussichtlich ab 2018 soll mit jedem einzelnen Eigentümer ein Gespräch geführt werden. In dem geht es unter anderem darum, ob sein Grundstück in der derzeitigen Form erhalten bleiben, Flächen zusammengelegt oder auf Land verzichtet werden soll. Markus Appel schätzt, dass die Flurbereinigung in den Jahren 2020 bis 2022 abgeschlossen wird. Die neuen Grenzsteine seien dann gesetzt und die Landwirte könnten bereits arbeiten, auch wenn sich der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft noch um die Grundbucheinträge und andere Formalien kümmern müsse.

Nachwahl: Um den Vorstand arbeitsfähig zu halten, wurden nach dem Ausscheiden von zwei Stellvertretern, Nachfolger gewählt. Die meisten Stimmen erhielten Immo Barkawitz und Jörg Fritzsche. Als Ersatzkandidaten stehen Rico Herrmann, Uwe Thiele und Dietmar Franzsander auf der Liste.

Einwände gegen die Wertermittlung können in der oben genannten Zeit schriftlich an die Gemeinde Zschaitz-Ottewig oder an die Teilnehmergemeinschaft per Mail an tg-zschaitz-ottewig@landkreis-mittelsachsen.de gerichtet werden.

