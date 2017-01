Flächennutzungsplan liegt aus Der Plan legt fest, wo in Zukunft neue Häuser gebaut werden dürfen – es könnten 198 auf 17 Hektar werden.

Der Flächennutzungsplan für die Gemeinde liegt vom 20. Januar bis zum 20. Februar in der Verwaltung aus. © Archiv/Arvid Müller

Der Flächennutzungsplan für die Gemeinde liegt vom 20. Januar bis zum 20. Februar in der Verwaltung aus. Darin ist festgeschrieben, wo in Zukunft neue Häuser gebaut werden dürfen. Laut Plan könnten es 198 auf 17 Hektar werden. Die größte neue Siedlung könnte am Friedensweg entstehen. Rein theoretisch wäre hier Platz für 45 Häuser.

Dabei kann die Gemeinde nicht selbst über Größe, Lage und Zahl neuer Baugebiete entscheiden. „Die Zielvorgaben der übergeordneten Planungen erlauben uns hier nur eingeschränkte bauleitplanerische Entwicklungen, die deutlich hinter unseren gemeindlichen Vorstellungen zurückbleiben“, erklärt Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU). Man wolle den durchgrünten Charakter Weinböhlas erhalten, sehe aber in einigen Lagen weitere Entwicklungspotenziale. (SZ/pz)

