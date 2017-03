Flächen im Russenviertel verkauft Die Wohnungsgenossenschaft übernimmt Parkplätze von der Stadt Dippoldiswalde. Was das den Mietern bringt.

© Egbert Kamprath

Die Stadt Dippoldiswalde verkauft Parkplätze und Hangflächen im Wohngebiet an der Rabenauer Straße, im Volksmund auch Russenviertel genannt. Die Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde ist bereit, rund 43 000 Euro Kaufpreis und dazu einen Abwasserbeitrag von rund 5 000 Euro an die Stadt zu bezahlen.

Die betreffenden Flächen liegen direkt gegenüber von Wohnhäusern der Genossenschaft. Diese hat mit dem Kauf die Möglichkeit, ihren Mietern feste Parkplätze zuzuweisen, was bisher nicht möglich war. Außerdem übernimmt das Wohnungsunternehmen auch Hangflächen, die keinen direkten Nutzen bringen. Allerdings hat die Genossenschaft Interesse, die Umgebung ihrer Häuser in Ordnung zu halten, selbst zu pflegen und damit aufzuwerten.

Die Kommunale Wohnungsgesellschaft (KWG), die in dem Wohnviertel ebenfalls Häuser besitzt, wurde ebenfalls gefragt. Sie hat aber kein Interesse, Stellflächen dazu zu kaufen, wie Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) die Stadträte im Hauptausschuss informierte. Auch geht das Verkehrsamt der Stadt davon aus, dass mit dem Verkauf noch genug Stellflächen im sogenannten Russenviertel zur Verfügung stehen. So stimmte der Hauptausschuss am Mittwoch dem Geschäft einstimmig zu.

zur Startseite