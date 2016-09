Fläche am Sachsenplatz soll an neue Woba gehen

Das brachliegende Grundstück an der Ecke Sachsenplatz / Käthe-Kollwitz-Ufer soll nicht verkauft werden, wie die Stadt geplant hat, sondern an die neu zu gründende städtische Wohnungsbaugesellschaft übertragen werden. Darauf einigte sich eine Mehrheit im Finanzausschuss aus Linken, Grünen und der SPD. Die Stesad soll nun mit der Planung von sozialem Wohnraum dort beauftragt werden. Dem muss am Donnerstag noch der Stadtrat zustimmen. „Es handelt sich um ein innerstädtisches Grundstück, das ideal für die Zwecke einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft geeignet ist“, sagt Thomas Blümel (SPD). Die Linke verweist darauf, dass Wohnen bezahlbar bleiben muss, überall in der Stadt, auch in Innenstadtlage. „Eine städtische Gesellschaft kann sicherstellen, dass an dieser Stelle auch günstiger Wohnraum entsteht“, sagt Jens Matthis.

Die Grünen wollen, dass schnell mit der Planung begonnen wird und die doppelte Baumreihe an der Florian-Geyer-Straße erhalten bleibt. (SZ/kh)

