Flachbildfernseher von Lkw gestohlen Die Diebe schlitzten die Planen von sechs Anhängern auf und bedienten sich. Was sonst noch so passierte, lesen Sie im aktuellen Polizeibericht.

Unbekannte schlitzten Montagnacht an sechs Lkw am Augustusberg in Nossen die Planen der Anhänger auf und stahlen von der Ladefläche eines polnischen Sattelzuges eine bislang unbekannte Anzahl Flachbildfernseher. Zum Schadensausmaß liegen der Polizei noch keine abschließenden Angaben vor. (SZ)

Aus dem Polizeibericht von Mittwoch zurück 1 von 4 weiter Zigaretten gestohlen Radeburg. Gestern Nachmittag stahl ein Unbekannter zwei Kartons mit Zigaretten aus einem Einkaufsmarkt an der Großenhainer Straße in Radeburg. Die Kartons standen im Verkaufsraum und waren zum Auffüllen der Warenträger gedacht. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 3300 Euro. Die Polizei fragt: Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Täter machen? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 oder das Polizeirevier Meißen entgegen. (SZ) Zwei Fahrerinnen bei Unfall leicht verletzt Riesa. Zwei Frauen wurden am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Poppitzer Landstraße in Riesa leicht verletzt. Eine 18-Jährige befuhr mit einem VW Golf die Landstraße aus Richtung Heyda und wollte nach links in die Poppitzer Straße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden VW Polo, der stadtauswärts fuhr. Beide Fahrerinnen mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 12.000 Euro. (SZ) Schwalbe gestohlen Zeithain. Unbekannte haben eine blaue Simson „Schwalbe“ von der Nikopoler Straße in Zeithain gestohlen. Der Zeitwert des 35 Jahre alten Zweirades beträgt etwa 500 Euro. (SZ) Zwei VW Scirocco im Visier von Dieben Radeburg/Coswig. Unbekannte stahlen in der Nacht zum Dienstag einen weißen VW Scirocco von der Straße Meißner Berg in Radeburg. Der Wert des 2012 erstmals zugelassenen Wagens wird mit rund 13500 Euro beziffert. Ebenfalls an einem VW Scirocco machten sich Unbekannte Montagnacht in Coswig an der Salzstraße zu schaffen. Der Halter des Wagens überraschte zwei Männer bei dem Versuch, den VW zu öffnen. Das Duo flüchtete daraufhin unerkannt. (SZ)

zur Startseite