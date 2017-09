Flachbildfernseher sollten in Richtung Polen verschwinden

Missglücktes Drogengeschäft? Zittau. Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland sind in der Nacht zu Donnerstag wegen einer Ruhestörung an der Inneren Weberstraße in Zittau im Einsatz gewesen. Der angetroffene 38-jährige Verursacher hatte lautstark gegen eine Tür des Mehrfamilienhauses gehämmert und Sturm geklingelt. Als Grund teilte er mit, dass er von einem 20-Jährigen Marihuana kaufen wollte, der jedoch mit dem bereits entrichteten Geld im Gebäude verschwunden sei. Die Beamten durchsuchten daraufhin die Räumlichkeiten des vermeintlichen Verkäufers, Betäubungsmittel fanden sie jedoch nicht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Fall dauern an.

Diebstahl aus Gartensparte Seifhennersdorf. In der Nacht zu Mittwoch sind in Seifhennersdorf Unbekannte in neun Lauben an der Nordstraße eingebrochen. Aus drei der Gartenhäuschen entwendeten die Diebe Gegenstände im Wert von insgesamt etwa 400 Euro. Sie hinterließen weiterhin einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Diebstahl misslang Quolsdorf. In der Nacht zum Mittwoch haben Diebe in Quolsdorf vergeblich versucht, einen VW-Transporter zu stehlen. Die Täter waren am Mühlenweg in den Innenraum des T 5 eingebrochen. Es gelang ihnen jedoch nicht, den Motor zu starten. Ohne Beute verließen sie den Tatort und verursachten Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auf der Kreuzung zusammengestoßen Görlitz. In Görlitz sind am Donnerstagvormittag auf der Kreuzung Schützenstraße und Bismarckstraße zwei BMW zusammengestoßen. Ein 38-Jähriger war mit einem 5er bei grüner Ampel in die Kreuzung eingefahren und hatte in dieser verkehrsbedingt angehalten. Zwischenzeitlich wurde die Ampel des kreuzenden Verkehrs grün und ein 69-Jähriger fuhr mit seinem X 1 los. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Die Berufsfeuerwehr war vor Ort im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen. An den beiden BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 18000 Euro.