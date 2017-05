Fitte Klinik Vor 111 Jahren wurde Radebergs Krankenhaus eröffnet. Und wird demnächst wachsen.

Der ärztliche Direktor der Radeberger Asklepios-ASB Klinik, Dr. Matthias Czech (l.), führte am Dienstag ehemalige Mitarbeiter und Mediziner durchs Krankenhaus. Anlass war das 111. Jubiläum der Klinik in Radeberg. © Thorsten Eckert

Das Wort von der Schnapszahl verbietet sich bei einem Krankenhaus-Jubiläum natürlich; dennoch feiert die Radeberger Asklepios-ASB Klinik in diesen Tagen ihr 111. Jubiläum. Am 8. Mai 1906 hatten sich die Krankenhaus-Türen an der Pulsnitzer Straße zum ersten Mal für die Patienten geöffnet.

Wobei die Verantwortlichen derzeit bei den laufenden Vorbereitungen für den geplanten und voraussichtlich im Herbst startenden Ausbau des OP-Bereichs derart eingespannt sind, dass eine wirklich große Feier vorerst warten muss. Aber vergessen hatte der ärztliche Direktor Dr. Matthias Czech das Jubiläum natürlich nicht – und so hatte er für den gestrigen Dienstag ehemalige Mitarbeiter und Ärzte zum kleinen historischen Vortrag samt Rundgang durchs heutige Krankenhaus eingeladen.

Dabei ist ein solch beachtliches Jubiläum durchaus bemerkenswert für eine vergleichsweise kleine Klinik wie die Radeberger. Nicht alle Krankenhäuser dieser Größenordnung haben die Wendewirren bekanntermaßen überlebt. Noch dazu, so dicht vor den Toren Dresdens mit seiner zahlreich vertretenen Krankenhaus-Konkurrenz. Im benachbarten Großröhrsdorf zum Beispiel hatte es ja bis in die Wendezeit hinein ebenfalls ein Krankenhaus gegeben – das ist heute beinahe vergessen.

Zusammenarbeit mit der Uni-Klinik

Wobei die Klinik in Radeberg die Nähe zum großen Dresden als Chance, statt als Gefahr gesehen – und vor allem genutzt – hat. Mittlerweile arbeitet das kleine Radeberger Krankenhaus mit der großen Uni-Klinik in Dresden zusammen. Vor gut zwei Jahren wurde beispielsweise eine gemeinsame chirurgische Abteilung gegründet. Damit bietet das Radeberger Krankenhaus nun einerseits Hochschulmedizin für seine Patienten – anderseits profitiert auch das Uniklinikum von dieser Zusammenarbeit. Denn die Dresdner haben mithilfe der Radeberger nun neue Betreuungs-Kapazitäten erschlossen. Nicht nur, aber auch wegen dieser erfolgreichen Kooperation mit dem Uni-Klinikum hat Radebergs Krankenhaus-Geschäftsführer Tim Richwien derzeit die erwähnten Baupläne für eine Erweiterung der Operationsmöglichkeiten auf seinem Büro-Tisch.

Dennoch, auch das gehört natürlich zum Blick zurück, zunächst mal eine Menge Mut dazugehört hatte, nach der Wende aus der staatlichen Obhut in private Trägerschaft zu wechseln. Zunächst gehörte das Krankenhaus ja der Stadt, zuletzt dann dem Landkreis Kamenz. Heute arbeitet das Krankenhaus unter dem Dach des Klinik-Konzerns Asklepios. Dieser Wechsel ging nicht ohne Ängste, nicht ohne Vorbehalte und auch hitzige Diskussionen ab. Dennoch zeigte sich letztlich, dass es der richtige Schritt gewesen ist. Denn ob es in Radeberg heute tatsächlich noch ein staatlich geführtes Krankenhaus geben würde, ist wohl eher fraglich.

Nischen gesucht und gefunden

Nicht zuletzt war es klug, dass das Team um den ärztlichen Direktor Dr. Matthias Czech von Beginn der Selbstständigkeit an versuchte, Nischen zu finden. Denn mit großen Häusern, die sozusagen medizinische „Vollversorgung“ bieten, hätte Radeberg sicher nie konkurrieren können. Aber durch die Spezialisierung, zum Beispiel auf das Thema hochmoderne Herzschrittmachertechnik oder Gelenk-Chirurgie konnte die Radeberger Asklepios-ASB Klinik punkten. Mitte April konnte das Team um Dr. Matthias Czech immerhin den bereits 2 500. Herzschrittmacher einsetzen.

Aktuell werden im Durschnitt drei solcher Operationen pro Woche in der Klinik absolviert. Im März 1995 war der erste Herzschrittmacher in Radeberg eingesetzt worden, 2004 wagten sich die Radeberger dann auch an die hochmodernen Schrittmacher mit Defibrillatoren. Hochtechnologie-Geräte also, die im Falle von Kammerflimmern einen Elektroschock abgeben und so zum Lebensretter werden. Und seit 2012 werden auch vermehrt sogenannte „Event-Recorder“ eingesetzt; zu gut Deutsch Ereignis-Aufzeichner. Diese Geräte zeichnen quasi Rhythmus-Störungen des Herzens auf, deren Ursachen unklar sind.

Erfolgreich ist auch die vor sechs Jahren umgesetzte Idee eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ), das sozusagen die Naht zwischen ambulanter und stationärer Versorgung ist. Jüngst konnte das MVZ eine Hausarzt-Doppelpraxis im nahen Großröhrsdorf übernehmen, für die sich keine Nachfolger gefunden hatten. Auf diese Weise wurde zum einen die Praxis in Großröhrsdorf gerettet – zum anderen am Radeberger Krankenhaus eine Allgemeinarzt-Praxis eröffnet.

Es gibt also viele Gründe zu feiern!

zur Startseite