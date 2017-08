Fitnesstests in Radebeul Untersuchungen sollen zeigen, wie aktiv Kinder und Jugendliche aus Sachsen sind.

In Kürze beginnt die nächste Fitnessstudie des Instituts für Sport und Sportwissenschaft des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Dafür werden auch Tests in Radebeul durchgeführt.

Bei der Studie wird untersucht, wie sportlich aktiv und motorisch leistungsfähig Kinder und Jugendliche in Deutschland sind und welche Zusammenhänge zur Gesundheit bestehen. Zum Beispiel soll die Frage geklärt werden, ob Sport einen Einfluss auf chronische Krankheiten hat. Am 13. und 14. August werden Kinder und Jugendliche aus Sachsen im Wasapark in Radebeul getestet.

Zu den Übungen, die absolviert werden, gehört unter anderem der Einbeinstand, seitliches Hin- und Herspringen, Rückwärtsbalancieren und Standweitsprung. Außerdem werden die Kinder in einem Fragebogen zu ihren Freizeit- und Sportaktivitäten befragt.

Die Studie ist ein Teilmodul eines bundesweiten, für die Bevölkerungsstruktur Deutschlands repräsentativen Kinder- und Jugendsurveys des Robert-Koch-Instituts (RKI) aus Berlin.

