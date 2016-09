Fitnessstudio im Freien Obwohl eine neue Turnhalle in Zauckerode noch gar nicht fertig ist, gibt es dort nun Pläne für weitere Investitionen.

Freital. Ein Beachvolleyballfeld, eine Gymnastikwiese, mehrere Fitnessgeräte und ein großer Parkplatz – im kommenden Jahr will die Stadt den Mehrgenerationenpark an der Ringstraße in Zauckerode vollenden. Wie die Verwaltung kürzlich im Technischen Ausschuss des Stadtrates bekanntgab, sind Investitionen von rund 500 000 Euro geplant. Die Bauarbeiten sollen 2017 beginnen und auch abgeschlossen werden. Voraussetzung ist allerdings, dass die Stadträte das nötige Geld im Haushalt für das kommenden Jahr bereitstellen. Die Verhandlungen dazu laufen gerade.

Die geplanten Anlagen sollen ringsrum die neue Turnhalle, an der zurzeit noch gebaut wird und die im November eröffnen soll, entstehen. Hinter der Turnhalle ist das Beachvolleyballfeld geplant mit einer Gymnastikwiese daneben. Zur Ringstraße hin wird der Parkplatz mit 28 Stellplätzen angelegt. Vor die Turnhalle kommt ein per Sonnensegel geschützter Platz mit Outdoor-Fitnessgeräten. Wie in einem Fitnessstudio können dort Muskeln gestählt werden. Die Geräte sind aber etwas robuster.

Im Technischen Ausschuss wies Stadtrat Lars Tschirner (Bürger für Freital) darauf hin, dass bei solch einer Investition auch an eine öffentliche Toilette gedacht werden müsste. Baubürgermeister Jörg-Peter Schautz (parteilos) sagte, dass die WC-Anlagen in der Sporthalle genutzt werden könnten. „Die Halle ist nicht verschlossen.“

