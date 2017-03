Fitness und Wellness für Frauen Am Freitag unterbreitet das Aktiv-Sporthotel Pirna ein besonderes Frauentagsangebot.

Wohlfühlmassagen gibt es am Freitag für Frauen zum Aktionspreis. © Marko Förster

Das Aktiv-Sporthotel Pirna verschiebt den Frauentag auf Freitag. Der Fitness- und Saunabereich des Sporthotels auf der Rottwerndorfer Straße ist am 10. März ab 15 Uhr ausschließlich für Damen geöffnet. „Wir haben uns gedacht, dass sich die Pirnaerinnen aus Anlass des Frauentages ein Verwöhnprogramm verdient haben“, sagt Friedolin Sühs, Teamleiter des Fitnessbereiches des Aktiv-Sporthotels. Das Hotel verfügt über eines der umfangreichsten Fitness- und Gesundheitskursangebote in der Region – nicht nur für Frauen. Lizensierte Fitnesstrainer und Physiotherapeuten betreuen unter anderem Kurse in Zumba, Yoga, Rückengesundheit und orthopädischem Rehasport. Auch persönliches Training, eine Saunalandschaft und Wellness gehören zum Angebot. Alle Frauen sind am Freitag zwischen 15 bis 22 Uhr eingeladen – zum Probetraining, zum Testen des Kursprogramms und der verschiedenen Saunen. Es gibt Wohlfühlmassagen zum Aktionspreis und ein kulinarisches Verwöhnangebot. Der Eintritt zum Frauenverwöhntag beträgt fünf Euro. (SZ)

