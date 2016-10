Fitness macht Löbauern Laune Das Sportstudio Top-Fit ist an die Sachsenstraße umgezogen. Neue Technik soll das Trainieren künftig einfacher machen.

Uwe Wagenitz (rechts) ist in seinem Element: Der Inhaber des Löbauer Top-Fit Sportstudios erklärt Peter George, wozu das Ausdauergerät gut ist, auf dem er gerade ins Schwitzen kommt. © Rafael Sampedro

Uwe Wagenitz kann wieder lachen: Das Warten, wann er endlich mit seinem Top-Fit Sportstudio von der Jägerstraße in die Sachsenstraße umziehen kann, hat ein Ende. Seit Anfang Oktober hat das Fitnessstudio im Herzen von Löbau geöffnet. „Wir haben vier Tage und Nächte durchgearbeitet, damit zur Eröffnung alles fertig ist“, sagt Wagenitz. Das hat Nerven gekostet.

Eigentlich sollte das Top-Fit samt Angestellten und Sportlern schon Ende März dieses Jahres umziehen. Weil die Renovierung der Räumlichkeiten an der Sachsenstraße aber nicht rechtzeitig beendet werden konnte, haben Wagenitz und sein Team warten und sich dabei mit so einigen Problemen herumärgern müssen. Und zwar über ein halbes Jahr. Telefon- und Internetanschlüsse hatte der Top-Fit-Chef damals zum Beispiel längst umgemeldet. Noch viel schlimmer war aber, dass Wagenitz die Lieferanten seiner neuen Studio-Einrichtung immer wieder vertrösten musste, Monat für Monat. Das ging ins Geld. Insgesamt habe er eine hohe vierstellige Summe durch die Verzögerungen verloren, so der Löbauer Unternehmer.

Mittlerweile sind die Probleme vergessen und das Top-Fit zeigt sich von seiner besten Seite. Diejenigen, die bereits früher im alten Studio trainiert haben, sind Wagenitz nun zur Sachsenstraße gefolgt. „Unsere Kunden waren immer loyal und hatten Verständnis“, sagt er. Die Geduld hat sich gelohnt. Die neue, etwa 900 Quadratmeter große Trainingsfläche, strotzt nur so von motivierten Löbauer Fitness-Sportlern. „Wir legen großen Wert auf eine gute Gemeinschaft“, so der Top-Fit-Chef. Das Klischee, das besagt, dass nur grimmig dreinschauende Bodybuilder ins Fitnessstudio gehen würden, entspreche schon lange nicht mehr der Realität. Sämtliche Altersschichten, Männer wie Frauen trainieren im neuen Studio. „Viele unserer Kunden sind über 70 Jahre alt“, so Uwe Wagenitz.

Angst davor haben, etwas an den Geräten für Rücken, Brust, Beine oder Ausdauer falsch zu machen, braucht niemand. Dafür sorgt eine kleine Chipkarte, auf der etwa Leistungsniveau und Trainingsstand eines jeden Einzelnen gespeichert sind. Die Geräte erkennen das und steuern dann den Trainingsumfang. Wer sich darauf nicht verlassen will, dem stehen zusätzlich die Top-Fit-Trainer zur Seite. Denn im Gegensatz zum alten Standort an der Jägerstraße haben die Experten jetzt mehr Zeit für ihre Kunden. Modernste Technik macht es möglich.

Anmelden und abmelden zum und vom Training läuft vollautomatisch mithilfe eines Armbandes. Getränke können sich die Sportler selbst nach Wahl zusammenstellen und im Kursraum machen keine echten Menschen mehr Übungen für Rücken oder Bauch, Beine, Po vor. Stattdessen erledigt dies neuerdings ein digitaler, an die Wand projizierter, „Trainer“ – von früh bis abends. „Durch diese Automatisierung bieten wir unseren Mitarbeitern mehr Freiheiten“, sagt Inhaber Wagenitz, der sein Team trotz der Technisierung zum Ende des Jahres weiter vergrößern will.

Sich zu vergrößern, ist auch einer der Gründe, für den Umzug des Studios gewesen. „An der Jägerstraße sind wir an räumliche Grenzen gestoßen“, so der Top-Fit-Chef, der auch noch ein zweites Studio in Zittau betreibt. Ein anderer Grund für den Tapetenwechsel ist zudem der Attraktivität des neuen Standortes geschuldet. Das Einkaufszentrum an der Sachsenstraße sei „die neue Mitte“ von Löbau, so Wagenitz. „Zu uns kommen jede Woche etwa tausend Leute, um zu trainieren. Das belebt das gesamte Areal“, sagt er.

Und wem nach dem Bummeln in der Innenstadt der Sportsgeist packt, der kann sich am 6. November das neue Fitnessstudio in aller Ruhe ansehen. Dann nämlich lädt Wagenitz zum Tag der offenen Tür ein.

