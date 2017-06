Fitness für jedermann Direkt neben dem Theater stehen jetzt Sport- und Spielgeräte. Ein Geschenk des Lions-Clubs an die Stadt.

Zwei am Steuerrad: Baubürgermeisterin Juliane Naumann und Lions-Präsident Axel Pröhl probieren die neuen Sportgeräte am Theater aus. © Carmen Schumann

Sie machen einen robusten Eindruck und tragen so fantasievolle Namen wie „Spaziergänger“, „Steuerrad“ oder „Hüftring“. Man kann schon ahnen, dass die Geräte beim Kampf gegen den Hüftspeck helfen sollen oder zur Kräftigung der Muskeln an Armen oder Beinen. Spaß macht es noch dazu, sich auf den neuen Fitnessgeräten zu bewegen, die am Freitag vom Lions-Club übergeben wurden. Davon überzeugte sich Bautzens Baubürgermeisterin Juliane Naumann (parteilos), die zusammen mit Axel Pröhl, dem scheidenden Präsidenten des Lions-Clubs, gleich mal alle Geräte, darunter auch das „Steuerrad“, ausprobierte.

Bereits vor einigen Wochen war in den Grünanlagen in der Nähe des Kinos eine Sportanlage mit Fitnessgeräten eingeweiht worden. Die liegt allerdings etwas versteckt. Nun finden Bautzener am Theater eine weitere Gelegenheit, sich jederzeit und kostenlos sportlich und spielerisch zu betätigen. Die neue Sportanlage ist ein weiterer Beitrag auf dem Weg zur lebendigen Stadt, lobt Juliane Naumann die Initiative des Lions-Clubs. Es sei gar nicht so einfach gewesen, einen passenden Platz für die Spende des Lions-Clubs zu finden, sagte sie. Doch das Gelände neben dem Theater-Haupteingang sei optimal. Wie Juliane Naumann berichtet, hat die Bautzener Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft (BBB) die Geräte in rund 60 Arbeitsstunden aufgebaut. Die Idee des Lions-Clubs sei von der Stadt mitgetragen und unbürokratisch umgesetzt worden. Für Axel Pröhl war die Übergabe der Sportgeräte die letzte Amtshandlung als Präsident des Lions-Clubs. Denn seine Präsidentschaft endete am 30. Juni. Es sei ihm eine besondere Freude und Ehre, seinen Mitbürgern ein Abschiedsgeschenk machen zu können. Die neuen Geräte haben einen Wert von reichlich 5 000 Euro. Eingespielt wurde das Geld durch die Aktivitäten des Lions-Club, wie Spendenaktionen beim Neujahrskonzert und -empfang sowie durch den Verkauf von Glühwein auf dem Wenzelsmarkt und dem Imbissstand beim Tag des offenen Denkmals.

zur Startseite