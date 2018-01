Fitness für jeden Geschmack Bei zwei Grad Wassertemperatur haben sich Winterschwimmer im Radebeuler Lößnitzbad abgehärtet. Auf andere Gesundheitskicks setzt das Krokofit.

zurück Bild 1 von 3 weiter Gesunder Start ins Jahr: Bernd Bentz und andere Winterschwimmer zog es am Sonnabend ins eiskalte Wasser des Radebeuler Lößnitzbads. © Norbert Millauer Gesunder Start ins Jahr: Bernd Bentz und andere Winterschwimmer zog es am Sonnabend ins eiskalte Wasser des Radebeuler Lößnitzbads.

Im Krokofit konnten sich Familien rund um das Thema Gesundheit informieren. Emma und Richard Kleber besuchten den Schnupper-Kindertanzkurs bei Trainerin Marleen Denecke.

Erik (4) presste sich im Krokofit beim Radeln seinen eigenen Smoothie.

Radebeul. Als er die Arme zu den ersten Zügen durchs eiskalte Wasser schiebt, lächelt Bernd Bentz behaglich. „Das Schlimmste ist das Reingehen“, sagt der Radebeuler Winterschwimmer. Zwei Grad Celsius misst das Wasser des Lößnitzbads am Sonnabend. Nur zwei Grad Celsius mehr liegen in der Luft. „Wichtig ist die Mütze“, erklärt er zu seiner schneeweißen Kopfbedeckung aus Fleece. „Der Kopf strahlt Kälte ab. Den muss man warm halten.“

Mit seinen 74 Jahren gehört Bernd Bentz zu den ältesten Teilnehmern dieses 29. Fests der Winterschwimmer. Traditionell sind auch Gäste gleichgesinnter Vereine mit von der Partie. In die Organisation der Veranstaltung teilen sich der Kneipp-verein Radebeul, der Verein BSV Chemie Radebeul und der Radebeuler Eigenbetrieb Stadtbäder und Freizeitanlagen.

Bernd Bentz ist Mitglied im Kneippverein. Vor sechs Jahren kam er zum Winterschwimmen. Eine Bekannte brach gewissermaßen das Eis seiner Bedenken. „Wenn ich unter der kalten Dusche stehe, kriege ich Zustände“, erzählt er. „Das ist hier anders.“ Anders, weil die Winterschwimmer ab September jedes Wochenende im Lößnitzbad ins Wasser gehen. Damit gewöhnt sich der Körper von Woche zu Woche an die sinkende Wasser- und Lufttemperatur. Und das härtet ihn ab.

Bevor es ins Wasser geht, wärmen sich die Enthusiasten außerdem richtig auf. Entweder rennen sie einmal um den See, oder sie gönnen sich – wie bei dieser Veranstaltung – eine Runde Popgymnastik. Ebenfalls gut für die Kondition. In jedem Fall macht sich das Hobby für Bernd Bentz positiv bemerkbar: „Ich bin selten erkältet.“

Auch ein Knirps mit Schmetterlingsgesicht tut am Sonnabend ordentlich etwas für seine Gesundheit. Und zwar in einer anderen Einrichtung des Radebeuler Eigenbetriebs Stadtbäder und Freizeitanlagen. Im Krokofit gibt der vierjährige Erik aus Radebeul auf einem speziellen Fahrrad Gas. Tritt er in die Pedalen, setzt er eine Saftpresse in Gang. Die hat er mit seinem Lieblingsobst gefüllt und strampelt sich nun seinen eigenen Smoothie trinkfertig. Das Radeln zeigt schnell Erfolge: Nach rund zwei Minuten schon sind die Stückchen von Birne, Kiwi, Erdbeere und Apfelsine komplett flüssig.

Erik und seine Eltern sind zu Gast beim großen Gesundheits- und Familientag. Diesen veranstaltet das Krokofit zum ersten Mal mit der Krankenkasse AOK Plus. Und erstmals stehen Angebote für Familien im Mittelpunkt, konkret auch für Kinder. Eriks Eltern halten gerade nach einem Sportkurs für ihren Sprössling Ausschau. Darum haben sie sich mit ihm mal in die Schnupperstunde fürs Kinderturnen begeben. Da kann Erik Raupe spielen, tanzen, einen Hindernisparcours bewältigen und sich richtig austoben. Ihm gefällt’s. „Wir überlegen, ihn da anzumelden“, sagt Mutti Mandy Glas. Und wenn er betreut wäre, so ihr Gedanke, dann könnte sie in dieser Zeit auch etwas für ihre eigene Fitness tun.

Im Raum nebenan schwingen Emma, 5, und Richard, 2, farbige Tücher. Als Musik hat Trainerin Marleen Denecke „Atemlos“ eingestellt. „Die Kinder lieben Helene Fischer“, sagt sie. Mit diesem Angebot will das Krokofit testen, wie moderner Kindertanz ankommt. Bislang gibt es einen solchen Kurs nicht. Die Mama von Emma und Richard beobachtet das Geschehen vom Rand aus. „Schon der Kindersportkurs vorhin hat den beiden sehr gut gefallen“, sagt Una Kleber. „Aber das Tanzen mit der Animation ist fast noch schöner, einfach kindgerecht.“ Bei genügend Interessenten könnte der Kurs im Frühjahr starten.

Eine Tür weiter verausgaben sich Erwachsene bei elegant wirkenden Übungen auf Matten. Was das Trainerpaar Rasny und Henry Woywod hier vorstellt, heißt Yolates. Dahinter verbirgt sich eine Mischung aus Yoga, Pilates und ein bisschen Tai Chi. „Geeignet für alle Altersgruppen“, betont Henry Woywod. Er hofft auf wachsendes Interesse. „Das Radebeuler Studio hat ganz viel Potenzial“, sagt er. Allen Besuchern steht am Sonnabend auch der Fitnessbereich offen. Allein bis zum Mittag lockt der Aktionstag rund 200 Besucher an.

Zurück zu den Winterschwimmern. Ins Wasser zieht es zeitversetzt 15, 16 Personen, schätzt Bernd Bentz. Einige geben sich den Kältekick auch mehrmals. Aber die meisten verweilen nur einen kurzen Moment. „Nicht länger als fünf Minuten“, sagt Bernd Bentz. „Sobald ich merke, dass es mir kalt wird, gehe ich raus.“ Und dieser Moment ist der Grund für alle Überwindung zuvor. Er schwärmt: „Beim Rausgehen fühlt man sich einfach herrlich.“

zur Startseite