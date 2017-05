Fitmachen für die Freibad-Saison Am 1. Juni öffnet das Freibad Reichwalde wieder. Dafür helfen viele mit.

Sie haben mitgeholfen: Konrad, Michelle, Konrad, Leon und Robert (von links) gehörten zu den Kindern und Jugendlichen, die bei der Saisonvorbereitung im Freibad Reichwalde Hand anlegten. © Bernhard Donke

Saubermachen hat es am frühen Freitagabend für die Mitglieder vom Dorfclub Reichwalde und viele freiwillige Helfer geheißen. Sie trafen sich im Freibad des Ortes, um die Anlage fit für die kommende Badesaison zu machen. Dank der Unterstützung sollen ab 1. Juni wieder jährlich Tausende Besucher begrüßt werden. Seit über zehn Jahren betreibt der Dorfclub das Freibad . Hilfe beim Arbeitseinsatz hat der Verein dieses Mal von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr Reichwalde erhalten. Die jungen Florianjünger, unterstützt durch aktive Kameraden, säuberten das 50 mal 50 Meter große Wasserbecken. „Wobei auch viele Jugendliche und Kinder sowie deren Eltern mit angepackt haben, die kein Mitglied sind“, sagt der Verantwortliche des Dorfclubs, Frank Müller. Er freut sich, dass er sich wie in den Vorjahren wieder auf Reiner Funke und Heinz Schautschick verlassen kann, die sich um die Technik und Wasserqualität bemühen. „Ohne solche freiwilligen Helfer wäre es kaum möglich, den Badebetrieb aufrecht zu erhalten“, so Müller. Deshalb sei es nicht nachvollziehbar, das zwei Wochen vor Saisonbeginn noch keine Zusage für einen Ein-Euro-Jobber vom Jobcenter vorliegt. Dieser soll den Badbetrieb unterstützen.

Darüber hinaus will der Verein nächstes Jahr in die Anlage investieren. Für die hat er bereits einen Förderantrag über das Leader-Programm gestellt. „Wir wollen schließlich das Bad auch in Zukunft so erfolgreich betreiben“, sagt der Vereinschef.

Die Frauen und Männer des Clubs haben beim Arbeitseinsatz die Sozialräume, die Spielgeräte auf dem kleinen Spielplatz und das gesamte Umfeld des Freibades auf Vordermann gebracht. Auch kleine Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten an der gut 65 Meter langen Wasserrutsche tätigten sie. Diese ist neben dem Spielplatz, den Liegewiesen und den Kinderbecken das Plus des Freibades gegenüber den nahen Badestrand am Bärwalder See. „Dazu kommt noch die gemütliche Atmosphäre, die fast familiär ist“, berichtet Müller. Zudem punkte das Bad auch durch ein gutes Imbissangebot und die Freiräume, die Kinder hier durch den aufsichthabenden Schwimmmeister hätten.

Die Eintrittspreise: Die Tageskarte für Erwachsene kostet 3 und für Kinder bis 14 Jahre 2 Euro, die 10er Karte für Erwachsene 28 und Kinder 18 Euro.

Die Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, außerhalb der Schulferien, 14 bis 19 Uhr. In den Schulferien von 10 bis 20 Uhr. Eine Stunde vor Schließung gilt halber Eintritt.

