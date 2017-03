Fit machen fürs Abitur

Um Mathematik fürs Abitur im Mai geht es im Kurs der Volkshochschule, der am 25. März, 8.30 bis 12.30 Uhr in der Klötzerstraße 27 beginnt. In diesem Kurs werden alle für das Abitur relevanten Schwerpunkte an Anwendungsaufgaben wiederholt. Geplant sind vier Veranstaltungen bis 29. April. (SZ)

Informationen und Anmeldung Dienstag/Donnerstag unter 03525 7 40446/www.vhs-LKmeissen.de.

