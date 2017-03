Pestalozzi-Oberschule Hartha Fit in die Zukunft

Die Pestalozzi-Oberschule in Hartha. © Dietmar Thomas

Angstfreies und nachhaltiges Lernen gelingt in Hartha im 80-Minuten-Block mit Zeit zum Lernen und in kooperativen Lernformen besonders. Die freie Lernarbeitszeit, ermöglicht die Förderung individueller Stärken der Kinder und Jugendlichen, die Förderung von LRS-Schülern bis zur Klasse 10, die Betreuung der Hausaufgaben der Jüngeren und das nachhaltige Lernen für die Prüfungen. „Am 8. März werden wir bei der Preisverleihung des Wettbewerbs ,Starke Schule – Deutschlands beste Schulen, die zur Ausbildungsreife führen’ ausgezeichnet“, so Schulleiterin Kerstin Wilde. Die Einrichtung trägt bereits den Titel „Schule mit Ideen 2003“. (sol)

Oberschule Hartha, Pestalozzistraße 27

Telefon...............................034328 39151

E-Mail.....................mshartha@t-online.de

Homepage....pestalozzi-schule-hartha.de

Schulleiter.............................Kerstin Wilde

Schüler..................................................160

max. Zahl Fünftklässler.............3 Klassen

Lehrer......................................................14

Träger.....................................Stadt Hartha

Zusatzbetreuung

Ganztagsangebote..........................integrativ

Buskind-/Schulclubbetreuung....................ja

Verpflegungsangebote

Mensa/Kiosk.................................................ja

Schulmilchangebot...................................nein

Erreichbarkeit

Behindertengerecht.................................nein

Schülertransport via ÖPNV

Örtliche Begebenheiten

Eigene Turnhalle...........................................ja

Eigener Sportplatz...................................nein

Schwimmbad.................................................ja

