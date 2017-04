Fit im Görlitzer Park Der Park des Friedens wird für viel Geld umgestaltet. Noch ist der Wunsch des Bürgerrats Ost dabei nicht berücksichtigt worden.

Löbau hat einen. Warum soll es nicht auch in Görlitz möglich sein, einen Fitnesspark für jedermann zu erschaffen. Auch ohne Landesgartenschau. © Rafael Sampedro

Görlitz. Schaukelnde Mütter und Großmütter, turnende Väter und Opas. Das könnte auf einem Görlitzer Spielplatz bald ein ganz normales Bild sein. Im Park des Friedens nämlich: Hier gibt es einen alten Spielplatz, der im Zuge der Umgestaltung des gesamten Parks mit EU-Geldern neu entstehen soll.

Eigentlich aber hat der Spielplatz für Jung und Alt eine ganz andere Vorgeschichte. Vom Bürgerrat Ost war die Idee gekommen, in der Innenstadt Ost einen Fitness-parcours anzulegen. Bürgerratsmitglied Anja-Christina Carstensen erzählt, dass dieser Wunsch von Bürgern an den Rat herangetragen wurde. Der findet ihn toll und will ihn umsetzen. Was sich als kompliziert herausstellt. Zum einen aus finanziellen Gründen – der Bürgerrat allein kann so ein Projekt nicht stemmen. Zum anderen ist so ein Parcours im Park des Friedens, den der Rat als idealen Ort sah, auch aus städtischer Sicht nicht so einfach. Und dabei hatte OB Siegfried Deinege den Räten noch vor einiger Zeit gesagt, er sehe „gute Chancen“ für die Verwirklichung und wolle versuchen, einen Fitnesspark in den neuen Friedenspark einzufügen. Doch im jetzt beschlossenen Konzept taucht das bis auf ein einziges Fitnessgerät nirgends auf.

Sein Bauamtsleiter Torsten Tschage erklärt, dass die Stadt es trotzdem nicht ad acta gelegt hat. Schon während der Planung des neuen Parks habe es Gespräche mit dem Bürgerrat gegeben. In dem einen Fitnessgerät, was die Stadt für den Bolzplatz vorgesehen hat, sieht der Bürgerrat wenig Sinn. „Es sollte schon ein richtiges Konzept geben, mit einem sinnvollen Ort“, sagt Anja-Christina Carstensen. Den gilt es, noch zu finden.

Vielleicht wird es ja der Spielplatz, der im Park des Friedens neu entstehen soll. Wie schon bei anderen städtischen Spielplätzen, können Kinder hierfür ihre Wünsche und Ideen äußern. Auch der Bürgerrat ist mit eingebunden. Die erste Runde am 5. April mit mehr als 25 Kindern aus Görlitz und Zgorzelec brachte schon viele bunte Bilder, Kritzeleien, Texte und Schlagworte, wie Friedemann Dreßler von der Stadtverwaltung sagt. In Begleitung von Lehrern, einem Mitglied des Bürgerrates, Mitarbeitern der Stadtverwaltung und den beauftragten Landschaftsarchitekten entfalteten die Kinder ihre Ideen und Anregungen. Bungee Jumping, „Durchkriech Käse“, Trampolin, Baumwipfelpfade, Rutschen, aber auch ein „Flaschenzug für Menschen“ gehören für die Sechs- bis Elfjährigen auf den Wunschzettel. „Den Verantwortlichen schwindelt es nicht so sehr beim Anblick der skizzierten Konstruktionen, viel mehr bei der Betrachtung von Fläche und verfügbarem Budget“, so Dreßler. Kostensparend klinge da noch das gewünschte „Mini-Riesenrad“.

Ob unter diesen vielen Ideen auch Geräte für Erwachsene sind, ist nicht ganz klar. „Einen Spielplatz für alle fänden wir super. Gerade in diesem Stadtteil, wo es viele Altersresidenzen und damit viele Senioren gibt, die sich auch bewegen wollen“, sagt Anja-Christina Carstensen. „Vielleicht begegnen wir uns und finden einen Kompromiss.“ Laut Torsten Tschage wurde bei den Planungen der Verwaltung auch der Auftakt einer Fitnessstrecke im Park des Friedens diskutiert, die dann mit weiteren Stationen an der beliebten Trainingsstrecke durch das Weinberggelände, entlang des Inselwegs, ergänzt werden könnte. „In der jetzt startenden Ausführungsplanung werden die Angebote für Spiel und Fitness weiter konkretisiert“, so Tschage.

Die Kinderrunde trifft sich am 8. Mai das nächste Mal, dann geht es um die Favoriten. Gebaut werden soll der Spielplatz mit der Erneuerung des Parks zwischen Spätsommer 2017 und Jahresmitte 2018.

