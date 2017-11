„Fit“ holt nächsten Preis Der Spülmittelhersteller aus Hirschfelde ist als „Heimlicher Sieger“ vom Fernsehsender n-tv ausgezeichnet worden.

Produkte der Fit GmbH Hirschfelde/Zittau © Matthias Weber

Hirschfelde. Der Spülmittel-Hersteller Fit sammelt weiter Preise: Dieses Mal sind die Hirschfelder am Mittwoch vom Nachrichten-Sender n-tv mit einem 3. Platz in der Kategorie „Marke“ beim deutschlandweit ausgeschriebenen Wettbewerb „Hidden chanpions“ - frei übersetzt „Heimliche Sieger“ - bedacht worden. Das teilt der Sender auf seiner Internetseite mit. Das Unternehmen aus dem Osten von Deutschland sei der Öffentlichkeit trotz der in Drogerien erfolgreich vertriebenen Marken wie Fenjal, Kuschelweich oder Rei wenig bekannt, heißt es in der Begründung der hochkarätig mit Wirtschaftslenkern besetzten Jury. „Nach der Wende hat sich Fit bundesweit als Marke durchgesetzt, den Weg somit erfolgreich gemeistert und ist stark gewachsen.“ Wie viele Firmen insgesamt nominiert waren, teilte der Sender auch auf Nachfrage nicht mit. Der erste Platz in der Kategorie „Marke“ ging an die Brauerei Gebrüder Maisel KG aus Bayreuth, die das Weißbier Maisels Weisse herstellt, ihre Produkte in rund 30 Länder verkauft und sich damit auf dem hart umkämpften Bier-Markt gegen Großkonzerne behauptet.

Beim „Hidden Champion“ werden laut n-tv seit 2011 mittelständische Unternehmen prämiert, die sich mit ihrer Arbeit um den Erfolg der deutschen Wirtschaft verdient gemacht haben. Es werden Preise in den Kategorien Marke, Verantwortung sowie Change und Vision vergeben. Außerdem wird ein „Sonderpreis des Deutschen Mittelstandes“ durch den Bundesverband mittelständische Wirtschaft verliehen. Zur Kategorie Marke heißt es: „In dieser Kategorie werden mittelständische Unternehmen gekürt, deren Marke glänzt.“

Die Firma Fit und ihr Chef haben in den letzten Jahren unter anderem Verbraucherpreise, den Oskar des Mittelstandes, den Großen Preis des Mittelstandes und den Sächsischen Umweltpreis gewonnen. Auch die Produkte wurden mehrfach prämiert und ausgezeichnet. (SZ/tm)

