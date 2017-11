Fit fürs Löschen Die Feuerwehr hat nun auch offiziell ihr neues Löschfahrzeug in Betrieb genommen. Bei Sturm Herwart leistete es bereits gute Dienste.

Das beste Stück der Weinböhlaer Feuerwehr: Der Vorsitzende des Feuerwehrkreisverbandes Frank Ricklin (li.) gratuliert dem Weinböhlaer Wehrleiter Eckhard Häßler zum neuen Fahrzeug. Bürgermeister Siegfried Zenker und der Beigeordnete Andreas Herr vom Landratsamt (v.l.n.r.) sind bei dem besonderen Moment für die Kameraden dabei. © Arvid Müller

Dass die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Weinböhla die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs übereilt hätten, lässt sich wahrhaftig nicht sagen. Mehr als ein Vierteljahrhundert ging ins Land, bevor es jetzt endlich so weit war. Feierlich wurde das Fahrzeug am Sonnabend offiziell eingeweiht.

„In Weinböhla leben immer mehr Menschen. Wir brauchen daher eine moderne Ausrüstung, um unsere Aufgabe effektiv erledigen zu können“, sagte Wehrleiter Eckhard Häßler, der damit auf die gestiegenen Anforderungen verwies, die sich aus dem Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde ergeben. 330 000 Euro hat das neue rote Schmuckstück, inklusive Funk- und Atemschutztechnik, gekostet. 181 000 Euro davon wurden mit Fördergeldern des Kreises finanziert. Das Fahrzeug hat Platz für sechs Kameraden und fasst 3 000 Liter Wasser. In den Tank des alten Löschautos haben nur etwa 2 400 Liter gepasst und es gab lediglich Sitzplätze für drei Feuerwehrleute. Der große Wasservorrat ist vor allem für Waldbrände essenziell. „Ein Drittel unseres Gemeindegebietes bestehen aus Wald. Deshalb ist die Investition in ein neues Tanklöschfahrzeug ein wichtiges Bekenntnis zur Gefahrenabwehr“, sagte Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU). Seit der Wende sind damit laut Feuerwehr 3,5 Millionen Euro in die Ausrüstung der Kameraden geflossen, die zur Hälfte durch Land und Landkreis gegenfinanziert wurden.

In diesem Zusammenhang lobten die Anwesenden, dass die Gemeinde in den zurückliegenden Jahrzehnten gut gewirtschaftet habe, sodass es überhaupt erst möglich gewesen sei, Fördergelder in Anspruch zu nehmen.

Dass das neue Fahrzeug nicht nur schön aussieht, sondern auch seinen Zweck erfüllt, musste es schon unter Beweis stellen. „Es hat kürzlich bei Sturm Herwart bereits seine Feuertaufe bestanden“, sagte Häßler. Obwohl es bei diesen Einsätzen nicht zum Löschen benötigt wurde, stand es für andere wichtige Aufgaben zur Verfügung. „Wir können darin auch Geräte wie Kettensägen, Seilwinden oder Bolzenschneider unterbringen“, erläuterte der Wehrleiter.

Unterdessen leistet auch das frühere, 26 Jahre alte Fahrzeug weiterhin gute Dienste. Anstatt es zu verschrotten, wurde es laut Bürgermeister Zenker „zu einem moderaten Preis“ an die Feuerwehr Dobra in der Gemeinde Thiendorf verkauft.

„Kreisbrandschutzmeister Ingo Nestler hat den Verkauf vermittelt, weil er den Überblick über die verschiedenen Feuerwehren im Kreis hat. Die Kameraden in Dobra können unser altes Tanklöschfahrzeug gut gebrauchen, weil sie bisher nur einen Anhänger und einen Mannschaftstransportwagen hatten.“ Außerdem gebe es im ländlichen Raum nicht überall Wasseranschlüsse, weshalb das Fahrzeug die Möglichkeiten der Brandbekämpfung deutlich verbessere, so Häßler.

Neben den eigenen Kameraden und der Jugendfeuerwehr waren am Sonnabend auch Gäste von befreundeten Feuerwehren aus Oftersheim in Baden-Württemberg und Tschechien anwesend, um die offizielle Inbetriebnahme des Tanklöschfahrzeugs gebührend zu zelebrieren. Unter anderem übergaben die neun Kameraden aus Jablonec nad Jizerou eine Rübezahlfigur und ein Fass mit tschechischem Bier.

Obwohl das neue Fahrzeug bereits Grund genug war, um guter Stimmung zu sein, hatten die 54 aktiven Weinböhlaer Kameraden noch einen weiteren Grund zum Feiern: Die Jugendfeuerwehr wurde 25 Jahre alt. „Der Geburtstag war eigentlich am 3. Oktober, aber wir haben das gleich mit der Übergabe des neuen Fahrzeugs zusammengelegt, weil dann eh alle vor Ort sind“, sagte der erste stellvertretende Wehrleiter für Einsatz und Ausbildung, Kai Walther, der selbst fünf Jahre die Jugendfeuerwehr geleitet hat, bevor er im September den langjährigen ersten Stellvertreter der Wehr, Michael Becker, ablöste.

Dass die Jugendarbeit eine Erfolgsgeschichte ist, zeigt sich an 19 aktiven Mitgliedern der Jugendfeuerwehr sowie der Übernahmequote. „Fast 50 Prozent bleiben auch später aktiv“, freut sich Walther.

