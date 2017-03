Fit für neue Aufgaben Seit zehn Jahren hat das Krankenhaus einen neuen Träger. Die Auslastung Klinik liegt bei 97 Prozent.

Die Pflegedirektorin Petra Hundrieser, der Kaufmännische Geschäftsführer Dirk Herrmann, der Ärztliche Direktor Dr. Rudolf Lehle, Betriebsdirektor Sebastian Lange und der Theologische Geschäftsführer Michael Veihelmann im Fitnessstudio des Fachkrankenhauses Bethanien. Das steht nicht nur der Leitung des Krankenhauses, sondern allen Mitarbeitern zur Verfügung. © André Braun

Wer gute Arbeit leistet, braucht einen Ausgleich. Nicht nur die Direktoren des Fachkrankenhauses Bethanien nutzen den Fitnessraum. Er steht allen Mitarbeitern von Bethanien zur Verfügung. „Unsere Mitarbeiter nehmen das Angebot gern in Anspruch. Natürlich nicht während der Arbeitszeit. Aber nach der Schicht ist das ein schöner Ausgleich“, so Petra Hundrieser, Pflegedirektorin im Fachkrankenhaus.

Im Haus gibt es sowohl für die Patienten als auch die Mitarbeiter ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Einmal im Jahr wird in Kooperation mit den Krankenkassen ein halbtägiger Gesundheitstag anberaumt. Den können Interessierte nutzen. „Es geht unter anderem um gesunde Ernährung, Fuß- und Rückengesundheit und wir bieten einen Gesundheitscheck an“, sagte Petra Hundrieser. Für diese Angebote suchen sich die Organisatoren Partner.

„Gesunde Mitarbeiter sind wichtig und auch entsprechend motiviert. Und sie werden gebraucht“, so der Kaufmännische Geschäftsführer Dirk Herrmann. Immerhin hat das Fachkrankenhaus eine Auslastung von 97 Prozent der 121 Betten erreicht. Im vergangenen Jahr wurden 1 500 Patienten stationär und 400 in der Tagesklinik behandelt.

Mehr stationäre Behandlungen

„Die stationären Zahlen gehen nach oben, weil die Krankheitsrate steigt. Das hat verschiedene Ursachen. Weil die Menschen älter werden, gibt es mehr Fälle von alters- psychiatrischen Erkrankungen und Demenz, außerdem steigt die Anzahl der Drogenkranken und es gibt eine höhere Akzeptanz für Krankheiten wie Burn-out oder Depressionen. „Das heißt, die Betroffenen sind eher bereit, Hilfe zu suchen und sich behandeln zu lassen“, so der Ärztliche Leiter des Fachkrankenhauses Bethanien.

Die beiden Abteilungen für Alkoholsüchtige und Drogensüchtige sind immer ausgelastet. Auch wenn die Alkoholsucht immer noch am häufigsten behandelt werde, so weisen die Drogenabhängigen eine ähnliche Zahl auf, sagte Dr. Rudolf Lehle. Seit 2012 gibt es in Bethanien eine reine Drogen- und eine Alkoholstation. „Bei den Drogenabhängigen gibt es die Standardmischung Cannabis, Crystal und Alkohol. Im Regelfall verbringen die Drogensüchtigen etwa vier Wochen auf der Drogenstation. Hier erfolgt ein qualifizierter Entzug. „Dabei handelt es sich um eine medizinische Maßnahme, um die Entzugserscheinungen zu überwinden“, so Dr. Rudolf Lehle. Anschließend erfolgt eine 24-wöchige Entwöhnungsbehandlung. Bei dieser lernen die Betroffenen, ein Leben ohne Stimulanzmittel zu führen. „Die Patienten sollen die Lebensfreude wiedergewinnen, die sie zuvor nur durch Drogen erzielen konnten“, so Lehle. Leider sei es nicht immer der Fall, dass sich die Entwöhnungsbehandlung an den Entzug anschließe. Manchmal entstehen Lücken von acht bis zwölf Wochen. Um einen Rückfall zu verhindern, gibt es das Projekt „Zwischenstopp“ in Bockelwitz. Die Klinikleitung hofft, dass das Projekt künftig zu einer dauerhaften Einrichtung wird.

Während die Drogenabhängigen meist vor ihrem Konsum gar nicht angefangen haben, zu leben, sind es oft gravierende Lebenseinschnitte, die Menschen zwischen 35 und 50 zum Alkohol greifen lassen. „Die haben gelebt, sich etwas aufgebaut und wieder verloren. Sie waren verheiratet, haben Kinder und sind geschieden“, so Dr. Rudolf Lehle. Auch diese Menschen müssen wieder einen Sinn im Leben sehen, um von der Droge Alkohol zu lassen.

Zehn Jahre Bethanien

In der kommenden Woche hat das Fachkrankenhaus Grund zum Feiern. Vor zehn Jahren gelang die Privatisierung des Sächsischen Krankenhauses Hochweitzschen im zweiten Anlauf. Die Evangelische Diakoniegesellschaft Mitteldeutschland gGmbH übernahm zum 1. Oktober 2006 die Betriebsführung des Hauses, das kurz vor der Schließung stand. Mit Wirkung zum 1. Januar 2007 wurde die Diakoniegesellschaft neuer Träger und Betreiber der Klinik.

